Christian Eriksen deixa o VfL Wolfsburg com efeito imediato

O VfL Wolfsburg rescindiu o contrato de Christian Eriksen, anunciou o clube alemão. O vínculo ainda ia até o fim da temporada, mas o dinamarquês não vai cumpri-lo até o final.

A notícia vinda da Alemanha chega após os acontecimentos graves do verão passado.

Em junho, o dinamarquês disputou um amistoso com a seleção da Dinamarca. Ele passou mal a vinte minutos do fim e caiu no gramado.

O ex-jogador de Ajax, Tottenham Hotspur e Manchester United, entre outros, já atuava com um marca-passo, depois de ter desabado durante a Eurocopa de 2021.

Não se sabe se Eriksen vai parar completamente de jogar. O meio-campista se recuperou nos últimos tempos na Dinamarca, ao lado da família.

“Quero agradecer imensamente a todos no Wolfsburg. Para mim, é importante estar com minha família. Estou muito feliz por termos encontrado uma solução com o clube. Tenho certeza de que o clube está em boas mãos para retornar à Bundesliga”, disse Eriksen.