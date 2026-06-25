Chouamini, antes do confronto entre França e Noruega: Haaland é assustador... e o apelido de “Saiburg” combina com ele

O astro da seleção francesa, Aurélien Tchouaméni, aumentou o nível de cautela antes do confronto decisivo contra a Noruega, afirmando que Erling Haaland representa a maior ameaça para os “Galo” nesta disputa pela liderança do grupo.

O meio-campista do Real Madrid falou com a imprensa no estádio Gillette, em Boston, onde disse sobre o atacante do Manchester City: “Haaland é um jogador assustador; o apelido de ‘Siborg’ (ser extraterrestre) combina perfeitamente com ele. Ele é capaz de marcar a qualquer momento, e precisamos estar atentos durante os 90 minutos”.

Chouaméni destacou que a seleção francesa teve um desempenho excelente na fase de grupos, mas “os melhores jogos ficaram para o final. Jogamos pela liderança contra um forte candidato ao título; estamos preparados para tudo”.

Sobre a importância de liderar o grupo, ele explicou: “Isso significa menos viagens e menos cansaço. Mas o mais importante é que queremos vencer todas as partidas; se tivermos um bom desempenho, estaremos em excelente posição para as próximas fases”.

Chouaméni elogiou seu companheiro Kylian Mbappé, dizendo: “Eu o admiro dentro e fora de campo; ele é uma pessoa excelente e um jogador de alto nível, um dos melhores jogadores do mundo”.

Sobre a comissão técnica após a saída de Deschamps, ele disse: “Jay Stéphane dará continuidade à mesma linha de conduta. Ele nos deu uma missão clara e respeitaremos os princípios de jogo; temos uma relação excelente e aberta com ele”.

Chouamé abordou o aspecto tático: “Quando jogamos no 4-3-3 com um volante, é mais fácil avançar... Mas, com quatro atacantes, precisamos manter o equilíbrio; contra o Senegal, recuamos para conter os contra-ataques”.

Ele confirmou que a equipe lidou bem com as condições climáticas adversas: “Jogamos na Copa do Mundo de Clubes e sabíamos que isso poderia acontecer; o que ocorreu na última partida nos deixou preparados para qualquer situação”.