Choque... Rodri passa por cirurgia e fica de fora do início da temporada

O Manchester City recebeu uma notícia chocante sobre a situação de Rodri, meio-campista do time, para a próxima temporada.
O jornal britânico “Daily Mail” revelou que Rodri passará por uma cirurgia devido a uma lesão de origem desconhecida, ocorrida após a participação da Espanha na Copa do Mundo.
O jornal britânico indicou que o período de reabilitação não será longo, mas Rodri ficará de fora do início da nova temporada com o Manchester City.
O “Daily Mail” informou que Rodri tem enfrentado dificuldades para manter a forma física desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior há cerca de dois anos.
Rodri será submetido à cirurgia assim que terminar a participação de seu país na Copa do Mundo, já que a Espanha deve enfrentar a Áustria nas oitavas de final nesta quinta-feira.
O jornal britânico entrou em contato com o Manchester City, que se recusou a comentar essa notícia chocante.