O inglês Eddie Nketiah tornou-se titular de forma regular no Crystal Palace nesta temporada, após ter sofrido com um pesadelo de lesões.

De acordo com o jornal Evening Standard, Gana está tentando seduzir Eddie Nketiah para estudar a possibilidade de mudar sua lealdade internacional, deixando de representar a Inglaterra para jogar pela seleção das Estrelas Negras.

Gana demonstra grande interesse em Eddie Nketiah, ex-atacante do Arsenal, e apresentou uma nova proposta na tentativa de convencê-lo a representar a seleção ganesa.

O jogador, de 27 anos, está avaliando suas opções e ainda não tomou uma decisão final.

Nketiah, que cresceu com pais ganeses, nasceu na região de Lewisham, no sul de Londres, representou a seleção da Inglaterra nas categorias de base e marcou o maior número de gols entre todos os jogadores na história da seleção inglesa sub-21.

Eddie Nketiah teve sua primeira e única participação internacional até agora pela seleção principal da Inglaterra, sob o comando do técnico Gareth Southgate, em outubro de 2023, quando entrou no lugar de Ollie Watkins aos 73 minutos de um amistoso que terminou com vitória da Inglaterra sobre a Austrália por um a zero, no estádio de Wembley.

Os regulamentos da Federação Internacional de Futebol estabelecem que um jogador não tem o direito de mudar de seleção se tiver disputado mais de 3 partidas oficiais pela seleção principal de um único país antes de completar 21 anos de idade.

Isso significa que Nketiah ainda está apto a representar Gana, que deseja acrescentar mais qualidade e experiência comprovada na Premier League ao elenco de sua seleção, que já conta com o ponta do Manchester City Antoine Semenyo e o meio-campista do Coventry Kaleb Yerinke.

Após um ano difícil por causa das lesões, Nketiah começou bem a temporada sob o comando do novo técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, e foi titular em 3 partidas ao longo de 5 rodadas.

Ele foi titular em todas as três partidas de sua equipe na Premier League até agora nesta temporada.

Ao mesmo tempo, o Crystal Palace lidou bem com o início difícil da temporada e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa, após uma tranquila vitória sobre o visitante Middlesbrough por três a zero.