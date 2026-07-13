Choque para os ingleses... A Argentina nunca perdeu em uma semifinal da Copa do Mundo

A história aponta que a seleção argentina deve chegar à final da Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a seleção da Inglaterra na noite da próxima quarta-feira, nas semifinais.

A seleção argentina superou a Suíça nas quartas de final com uma vitória por 3 a 1, após a partida ter ido para a prorrogação, enquanto a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1.

As seleções da Argentina e da Inglaterra se enfrentarão no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, e o vencedor enfrentará na final o vencedor do confronto entre França e Espanha, marcado para amanhã, terça-feira.

No entanto, ao longo da história, os “dançarinos do tango” nunca perderam nas semifinais da Copa do Mundo e buscam manter essa tradição, desta vez contra os ingleses.

A seleção argentina disputou cinco semifinais da Copa do Mundo e, em todas as cinco ocasiões, conseguiu chegar à final. Vale ressaltar que, em 1978, conquistou o título sem disputar a semifinal, tendo se classificado diretamente para a final a partir da segunda fase de grupos, de acordo com o formato da competição na época.

A Argentina disputou a semifinal da edição de 1930 e venceu os Estados Unidos por 6 a 1, mas perdeu na final para o Uruguai.

Em 1986, a Argentina disputou a semifinal contra a Bélgica e venceu por 2 a 0, conquistando o título na final contra a Alemanha Ocidental.

Na edição seguinte, em 1990, a Argentina chegou à final da Copa do Mundo após superar a Itália nos pênaltis na semifinal, mas, dessa vez, perdeu o título para a Alemanha Ocidental.

O mesmo cenário se repetiu em 2014, quando a seleção argentina superou a Holanda nos pênaltis nas semifinais, mas perdeu para a Alemanha na final.

Já na última edição, em 2022, a Argentina enfrentou a Croácia nas semifinais e venceu por 3 a 0, conquistando o título ao derrotar a França.