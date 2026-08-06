Em comunicado divulgado após a nota da Federação Internacional de Futebol, a entidade europeia, presidida por Aleksander Ceferin, reforçou que nada mudou no que diz respeito ao boicote aos torneios organizados pela Fifa, nem em sua posição sobre o presidente da entidade internacional, Gianni Infantino.

O jornal As informou que, "após a reunião realizada pela Fifa em Rabat, e a carta esclarecedora enviada posteriormente às 211 federações nacionais, a Uefa confirmou a manutenção de sua posição de não participação das seleções europeias nos torneios organizados pela Fifa, porque as condições necessárias para o levantamento dessa proibição não foram cumpridas".

Em um memorando enviado pela União das Federações Europeias de Futebol ao jornal As, a instituição presidida por Aleksander Ceferin relembrou sua posição atual.

A entidade europeia afirmou: "As federações da Uefa foram claras quanto às condições para a não participação nas competições da Fifa. Em primeiro lugar, as propostas que visavam privatizar os principais torneios deveriam ter sido retiradas e, em segundo lugar, deveriam ter sido apresentadas garantias de que tais tentativas de distorcer o jogo jamais se repetiriam."

E prosseguiu: "Essas condições não foram cumpridas. Além disso, a Uefa deixou claro, de forma inequívoca, em seu comunicado divulgado no sábado, que perdeu a confiança na presidência de Infantino. E essa posição permanece de pé. Já o anúncio de ontem, segundo o qual algumas pessoas que trabalham para o presidente da Fifa (e cuja carreira profissional depende de sua satisfação) o apoiam, não muda nada."