Choque no Marrocos: Ouahbi decide afastar seis estrelas de uma só vez

Parece que a fase pós-Copa do Mundo de 2026 não passará despercebida dentro da seleção marroquina, já que o técnico Mohamed Ouahbi começou a reavaliar os elementos nos quais se apoiou durante o torneio, preparando o terreno para promover mudanças amplas no nível da lista de convocados, mirando os compromissos que estão por vir.

Os dados indicam que o treinador marroquino se convenceu da necessidade de renovar o elenco de Marrocos, depois de ter sentido a necessidade de opções mais variadas e eficazes, especialmente no banco de reservas, o que o levou a pensar em injetar sangue novo na seleção.

Continuidade de Ouahbi

A Federação Real Marroquina de Futebol havia decidido, anteriormente, manter Mohamed Ouahbi em seu cargo como diretor técnico da seleção nacional, apesar da eliminação de Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina encerrou sua trajetória no Mundial, disputado nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México, nas quartas de final, após perder para a seleção da França por dois gols a zero.

Golpe sêxtuplo

De acordo com o que noticiou o site "Sport7" marroquino, Mohamed Ouahbi decidiu excluir 6 jogadores que participaram com a seleção da Copa do Mundo da lista que deve ser anunciada durante a próxima data Fifa, no mês de setembro.

A lista dos jogadores candidatos à exclusão inclui: Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Amine Sbai, Youssef Belammari, Marwan Saadane e o goleiro Mounir El Mohamadi.

A mesma fonte acrescentou que a lista pode registrar a exclusão de outros nomes também, entre eles Halhal e Amimoun, no âmbito do processo de reestruturação que o treinador pretende executar.

O relatório apontou que Ouahbi caminha para convocar diversos novos jogadores durante o período de treinamentos internacional marcado para o fim do mês de setembro, com o objetivo de testar diferentes elementos e buscar novas soluções técnicas, que concedam à seleção mais variedade e qualidade, como preparação para os compromissos que estão por vir.