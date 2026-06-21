Choque na Argélia... Será que a Jordânia será a vítima?

A seleção argelina de futebol entrou em crise interna após a goleada por 3 a 0 sofrida contra a Argentina na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, já que os jogadores rejeitaram o volume de críticas “injustificadas” que receberam após o confronto contra a atual campeã mundial, liderada pelo astro Lionel Messi.

Segundo o jornal argelino “Compétition”, os jogadores dos “Guerreiros do Deserto” expressaram seu profundo descontentamento à comissão técnica e aos membros da delegação em relação à tempestade midiática que se seguiu à partida, afirmando que era difícil aceitar as reações “exageradas” perante uma derrota para uma seleção que conta com os melhores jogadores do mundo e lidera o ranking internacional.

O jornal destacou que os jogadores ficaram surpresos com as críticas que questionaram suas habilidades técnicas, chegando até mesmo a pôr em dúvida o direito deles de vestir a camisa da seleção nacional após apenas uma partida, num momento em que os jogadores consideraram que alguns analistas e jornalistas ultrapassaram os limites da análise esportiva objetiva.

O meio-campista Hicham Boudawi, estrela do Nice, da França, ficou bastante abalado com a intensidade das críticas dirigidas ao seu desempenho contra a “Tango”, o que levou os líderes da equipe a intervir para conter a crise e manter o foco mental dos jogadores antes do confronto decisivo contra a Jordânia.

A seleção comandada pelo técnico Vladimir Petković busca transformar o sentimento de frustração e raiva em energia positiva no confronto contra a Jordânia, que representa um ponto de inflexão decisivo na trajetória da equipe no torneio, já que os “Verdes” contam com a vitória para reacender as esperanças de classificação para a segunda fase e dar a única resposta convincente em campo para silenciar os críticos e pôr fim à polêmica em torno das capacidades da equipe.