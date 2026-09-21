Enquanto uma onda de indignação tomou conta do Real Madrid após o clássico da capital, por causa de uma série de decisões da arbitragem, a leitura de Parenshia Montero, ex-árbitro internacional, contrariou a versão madridista predominante sobre o principal lance que gerou polêmica durante a partida, que terminou com a vitória do Atlético por 2 a 1.

Montero publicou hoje um artigo no jornal catalão Mundo Deportivo, no qual esclareceu que o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias deveria ter apenas mostrado o cartão amarelo para Kang-in Lee por sua entrada dura sobre Federico Valverde, e não considerou o lance passível de expulsão, em uma posição que difere claramente da onda de indignação que acompanhou o lance e das reivindicações madridistas por punir o jogador do Atlético de Madrid com o cartão vermelho.

O ex-árbitro também abordou em sua avaliação as principais decisões tomadas por Ortiz Arias durante o clássico, apontando os casos em que acertou e aqueles em que errou, em uma partida que descreveu como tendo tido um clima intenso e diversos atritos, com críticas a algumas decisões do árbitro e à sua gestão dos cartões.

E eis o texto do artigo:



Arbitragem cautelosa de Miguel Ángel Ortiz Arias

Ortiz Arias apresentou uma arbitragem cautelosa em um clássico intenso e empolgante, que teve grande disputa e tensão em alguns momentos. A partida foi difícil e incômoda do ponto de vista da arbitragem, e o árbitro cometeu alguns erros ao mostrar os cartões, o que deu a impressão de que não esteve muito acertado em uma série de suas decisões.

Ortiz Arias fez um esforço físico evidente para se manter próximo do andamento do jogo, e tentou manter o controle sobre a partida, mas não encontrou muita cooperação por parte dos jogadores.

O árbitro manteve, de modo geral, um critério correto no trato com as faltas e as punições, mas cometeu alguns erros de avaliação, entre eles o cartão amarelo que mostrou para Jude Bellingham, antes de ser obrigado a anulá-lo com base na intervenção da tecnologia do vídeo.

Em contrapartida, esteve acertado ao marcar um pênalti a favor de Giuliano após uma entrada de Dean Huijsen.

Ortiz Arias também foi obrigado, em mais de uma ocasião, a acalmar os ânimos dos integrantes das comissões técnicas nos bancos de reservas, tendo advertido Diego Simeone no início da partida por causa de suas reclamações e gestos em relação ao quarto árbitro. Contudo, o árbitro não conseguiu pôr fim às reclamações reiteradas por parte dos jogadores.

O árbitro mostrou os cartões de forma correta em vários casos, pois advertiu Pubill após derrubar Kylian Mbappé, e Romero por uma entrada dura sobre Bellingham, além de ter mostrado cartão para o jogador inglês após uma entrada violenta sobre Julián Álvarez.

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Ortiz Arias também marcou um pênalti e expulsou Huijsen após ele cometer uma falta dentro da área contra Simeone, em um lance no qual o zagueiro não tinha uma possibilidade real de jogar na bola.

Mas o árbitro deveria ter mostrado o cartão amarelo para Kang-in por sua entrada dura sobre Valverde, e também ter advertido Baena pela reincidência em cometer faltas, especialmente durante o primeiro tempo.

Quanto ao árbitro da tecnologia do vídeo, Daniel Jesús Trujillo, esteve acertado ao chamar Ortiz Arias para revisar o cartão que mostrou para Bellingham, terminando com a anulação da advertência do jogador do Real Madrid e a sua atribuição, em vez disso, a Romero.

Trujillo também interveio corretamente mais uma vez, quando pediu a Ortiz Arias para revisar o cartão amarelo que mostrou para Huijsen, revisão que terminou com a conversão da punição em cartão vermelho.

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