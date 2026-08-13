Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
leicester city(C)Getty Images

Traduzido por

Choque: Leicester City está à venda em leilão de dívidas

Leicester
League One
Premier League
England

Os feitos das raposas diante de seus aspectos negativos

Depois de ter sido a maior história de milagre da história do futebol, o Leicester City tornou-se hoje apenas uma "oportunidade de investimento" em uma brochura de oito páginas apresentada por um banco americano a investidores.

A rede BBC Sport revelou a oferta de venda do Leicester City, campeão histórico da Premier League, por mais de 200 milhões de libras esterlinas, em um passo que prepara a saída de seus proprietários tailandeses, a empresa "King Power", após 16 anos de controle do clube.

Um importante banco de investimento americano, o "Citigroup", preparou uma brochura publicitária intitulada "Projeto Elenco", para promover o processo de venda que inclui o clube, a equipe feminina e seus principais ativos, com destaque para o estádio King Power, que comporta 32 mil espectadores, e o centro de treinamento Seagrave, inaugurado em 2020 a um custo de 121 milhões de libras esterlinas, além do clube belga OH Leuven, clube irmão do Leicester.

O documento estima o valor apenas dos ativos materiais em mais de 200 milhões de libras esterlinas, sem determinar um preço final para a venda do time em dificuldades, descrevendo o negócio como uma "oportunidade rara de adquirir um clube com um histórico repleto de ascensão".

Em uma tentativa de embelezar a imagem, a brochura promocional destacou as conquistas do Leicester, com destaque para o título da Premier League em 2016 e a conquista da Copa da Inglaterra cinco anos depois, enquanto ignorou completamente o fato de que o time foi rebaixado duas vezes consecutivas da Premier League para a Championship entre 2023 e 2025.

League One
Notts County crest
Notts County
NOC
Leicester crest
Leicester
LEI

A brochura também previu que as receitas do clube ultrapassariam 97 milhões de libras esterlinas para o ano fiscal de 2026, mas omitiu a menção aos anos de graves perdas financeiras e às dívidas acumuladas do clube, que foram reveladas pelas contas de 2025 com a existência de empréstimos bancários no valor de 103,6 milhões de libras esterlinas e perdas que ultrapassaram 180 milhões de libras esterlinas nos anos em que o clube oscilou entre as duas divisões.

A empresa King Power, de propriedade da família Srivaddhanaprabha, havia comprado o Leicester City por apenas 35 milhões de libras esterlinas de Milan Mandaric em 2010, e atualmente sua presidência é ocupada por Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, após a morte de seu pai Vichai no famoso acidente de queda de helicóptero fora do estádio em 2019.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google