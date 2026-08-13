Depois de ter sido a maior história de milagre da história do futebol, o Leicester City tornou-se hoje apenas uma "oportunidade de investimento" em uma brochura de oito páginas apresentada por um banco americano a investidores.

A rede BBC Sport revelou a oferta de venda do Leicester City, campeão histórico da Premier League, por mais de 200 milhões de libras esterlinas, em um passo que prepara a saída de seus proprietários tailandeses, a empresa "King Power", após 16 anos de controle do clube.

Um importante banco de investimento americano, o "Citigroup", preparou uma brochura publicitária intitulada "Projeto Elenco", para promover o processo de venda que inclui o clube, a equipe feminina e seus principais ativos, com destaque para o estádio King Power, que comporta 32 mil espectadores, e o centro de treinamento Seagrave, inaugurado em 2020 a um custo de 121 milhões de libras esterlinas, além do clube belga OH Leuven, clube irmão do Leicester.

O documento estima o valor apenas dos ativos materiais em mais de 200 milhões de libras esterlinas, sem determinar um preço final para a venda do time em dificuldades, descrevendo o negócio como uma "oportunidade rara de adquirir um clube com um histórico repleto de ascensão".

Em uma tentativa de embelezar a imagem, a brochura promocional destacou as conquistas do Leicester, com destaque para o título da Premier League em 2016 e a conquista da Copa da Inglaterra cinco anos depois, enquanto ignorou completamente o fato de que o time foi rebaixado duas vezes consecutivas da Premier League para a Championship entre 2023 e 2025.

A brochura também previu que as receitas do clube ultrapassariam 97 milhões de libras esterlinas para o ano fiscal de 2026, mas omitiu a menção aos anos de graves perdas financeiras e às dívidas acumuladas do clube, que foram reveladas pelas contas de 2025 com a existência de empréstimos bancários no valor de 103,6 milhões de libras esterlinas e perdas que ultrapassaram 180 milhões de libras esterlinas nos anos em que o clube oscilou entre as duas divisões.

A empresa King Power, de propriedade da família Srivaddhanaprabha, havia comprado o Leicester City por apenas 35 milhões de libras esterlinas de Milan Mandaric em 2010, e atualmente sua presidência é ocupada por Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, após a morte de seu pai Vichai no famoso acidente de queda de helicóptero fora do estádio em 2019.