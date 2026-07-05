Choque catalão? Estrela do Barcelona admite: “Quero a camisa do Ronaldo”

A Espanha se prepara para enfrentar a Portugal amanhã, segunda-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo, em uma partida que deve representar um confronto entre duas gerações diferentes.

Um dos jogadores mais velhos do torneio, Cristiano Ronaldo, enfrentará algumas das maiores promessas da seleção espanhola, com destaque para Lamine Yamal e Pau Kubarsi.

Cobarsi disse em entrevista à RNE Deportes, divulgada pelo site Barca Universal: “Voltei de uma lesão, mas não participei da Liga das Nações e, por isso, não tive a oportunidade de jogar contra Cristiano Ronaldo”.

Ele acrescentou: “Todos nós conhecemos a história de Ronaldo e tudo o que ele fez pelo futebol. Estar com ele em campo será algo inesquecível”.

Para Kubarsi, não se trata da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, mas do reconhecimento, por parte de um jovem zagueiro, do valor de um dos maiores jogadores da história do futebol.

Kobarsi também revelou que gostaria de ganhar a camisa de Cristiano Ronaldo após a partida contra a Portugal.

Ele comentou: “Quero trocar de camisa com Ronaldo depois do jogo contra a Portugal, mas com certeza vai ter uma fila enorme para conseguir a camisa dele”.

Além disso, a conta de Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, no site X, destacou a declaração de Kubarsi, na qual ele disse: “Jogar contra uma lenda como Ronaldo será algo inesquecível. Vou pedir a camisa dele, mas haverá uma fila para conseguir”.