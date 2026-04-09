Choque... A FIFA anuncia a suspensão de 10 clubes sauditas

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) incluiu 10 clubes sauditas em sua mais recente lista de equipes proibidas de contratar jogadores.

A lista da FIFA de clubes proibidos de realizar transferências inclui Al-Khaloud, Al-Ahda, Al-Safa, Al-Watan, Al-Qaisumah, Abha, Al-Sha'la, Al-Jubail, Al-Batin e Al-Majd.

Algumas reportagens mencionaram que o Al-Ta'ee está proibido de realizar transferências, mas o nome do time não constava na lista da FIFA.

O Al-Khaloud atua na Liga Profissional Saudita (Roshen) e ocupa atualmente a 14ª posição, com 26 pontos após 28 partidas disputadas.

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