Chile x Argentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Nacional; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chile e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 22h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos conquistados, o Chile volta a campo pressionado por um resultado positivo. Em 14 jogos disputados até o momento, os chilenos somam duas vitórias, quatro empates e oito derrotas. Aproveitamento de apenas 23%.

Por outro lado, a Argentina lidera de forma isolada as Eliminatórias, com 31 pontos conquistados, oito a mais que o Equador, segundo colocado. Atual campeã mundial, a Albiceleste soma 10 vitórias, um empate e apenas três derrotas. No último confronto, válido pela sétima rodada das Eliminatórias, os argentinos venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Chile: Brayan Cortés; Nico Fernández, Sierralta, Maripán e Gabi Suazo; Esteban Pavez, Rodrigo Echeverría e Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez e Rodrigo Ureña.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Almada e De Paul; Messi e Álvarez.

Desfalques

Chile

Luciano Cabral e Paulo Díaz estão fora por questões físicas.

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?