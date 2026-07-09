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Alberto Paloschi ChievoGetty Images

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Chievo Verona, Paloschi sem fim: renovação oficializada

Chievo Verona
Mercado da bola

Alberto Paloschi renova com o Chievo Verona. O atacante, ex-Milan, continua sua trajetória com o time de Verona; a renovação já é oficial. Segue o comunicado:


“PALOSCHI CONTINUA NO GIALLOBLÙ

A trajetória de Alberto Paloschi com a camisa do Chievo continua.


O AC ChievoVerona anuncia a renovação, por mais uma temporada, do contrato do seu atacante Alberto Paloschi.

O artilheiro do Gialloblù encerrou a última temporada com 11 gols, dos quais 2 decisivos nos playoffs, além de 3 assistências decisivas.


270 partidas na Série A, 65 na Série B, 53 na Série C e 10 na Premier League: Alberto Paloschi defendeu nossas cores em 179 ocasiões.

O futuro continua a se tingir com nossas cores. Boa sorte, Alberto!”


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