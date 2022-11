Chelsea x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Se enfrentando pela primeira vez na história, o Chelsea recebe o Real Madrid em duelo direto pela ponta do Grupo A; veja como acompanhar na internet

Invicto e líder do grupo com 6 pontos, o Chelsea encara o Real Madrid nesta quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), em Kingsmeadow, pela 3ª rodada da fase de grupos da UEFA Women’s Champions League. As Merengues, também invictas, mas não mais 100%, estão na 2ª colocação com 4 pontos. A partida terá transmissão ao vivo, em português, no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Embalado com 9 vitórias consecutivas (contando Campeonato Inglês e Champions), o Chelsea vive sua melhor fase na temporada. Comandado por Guro Reiten, Sam Kerr e Lauren James, o ataque das Blues encaixou e vem conseguindo ótimos números de participações em gols: as três combinam para 12 gols e 11 assistências em um total de 10 jogos (8 pela WSL e 2 pela UWCL) – dados via FBref Stats.

No entanto, esse trio vinha sendo um quarteto junto com Pernille Harder. Mas a dinamarquesa (6 gols e 2 assistências em 6 jogos – 4 pela WSL e 2 pela UWCL) sofreu lesão importante no posterior da coxa e precisou de cirurgia, logo ficará indisponível por um bom tempo. Vale destacar que Emma Hayes dirigirá o conjunto da beira do campo. A treinadora, que havia ficado afastada por um tempo para cuidar de sua saúde, retornou ao comando no último domingo.

Do outro lado, o Real Madrid ainda busca se recuperar do baque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. As madrilenhas tiveram ótimo início de temporada e vêm fazendo campanha sólida na Champions, porém acabaram vítimas da dura sequência de jogos no fim de outubro e em novembro.

No último sábado, pela Liga F, os 3 pontos vieram sobre o Sporting Huelva, mas o desempenho não convenceu e o time precisará de produzir mais e se proteger melhor para conseguir resultado positivo na Inglaterra. Quanto aos desfalques, nenhum considerável, visto que a equipe merengue conseguiu recuperar a centroavante Esther González, relacionada pela primeira vez após ficar alguma semanas fora por lesão muscular na coxa.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

• Lauren James x Olga Carmona e/ou Sofie Svava: a ponta direita inglesa, finalmente tendo sequência saudável, vem atuando em alto nível. James é muito forte e dita muito bem o ritmo, sabendo a hora de acelerar e cadenciar. Controlá-la será grande desafio para Sofie Svava, que vem atuando como lateral esquerda, e Olga Carmona, que pode ser a lateral esquerda, mas também pode realizar dobradinha no setor com Svava, atuando na ponta esquerda. Coberturas serão vitais.

• Pressão na portadora da bola e atenção no controle de profundidade, que vale para ambos os times: pelo lado do Real Madrid, a linha de defesa precisará estar bastante ligada para neutralizar Sam Kerr, que ataca muito bem os buracos nas costas da zaga; além de tirar o espaço das excelentes municiadoras das Blues, como Magdalena Eriksson, Millie Bright, Erin Cuthbert e Guro Reiten).

Já pelo lado do Chelsea, que às vezes varia entre linha de 3 (defensoras) e 4 atrás, vale o cuidado com seu posicionamento mais “alto” no campo, isto é, quando a linha de zaga fica em zonas mais próximas do centro do campo, o que pode gerar espaços nas costas, bem como entre zagueiras e laterais/alas. As Madrilenhas têm boas armas para punir as inglesas em transição, como Athenea del Castillo, Caroline Weir, Naomi Feller e Olga Carmona.

• Jogo aéreo (bola rolando ou parada) defensivo do Real Madrid: as espanholas têm encontrado dificuldades nesse fundamento, às vezes batendo cabeça na hora do posicionamento e se postando de forma passiva, fato que pode ser fatal contra o Chelsea. As inglesas são muito fortes na bola parada, com boas batedoras, especialmente Guro Reiten, e ótimas finalizadoras de diversos tipos – Millie Bright, Sam Kerr, Magdalena Eriksson e Kadeisha Buchanan no cabeceio; Erin Cuthbert e Sophie Ingle nas sobras.

• Proteção da entrada da área e entrelinha das Blues: o Chelsea tem apresentado momentos de lapso na marcação próximo da sua área em regiões mais centrais, nas costas de suas meio-campistas – Cuthbert e Ingle (há problema de compactação). Pelo lado do Real, Weir e Sandie Toletti são atletas que atacam bem a região, assim como Teresa Abelleira. Vale a atenção não apenas com movimentações, mas também com as finalizações de fora da área.

Escalações:

Escalação do provável Chelsea feminino: Ann-Katrin Berger; Kadeisha Buchanan, Millie Bright, Magdalena Eriksson; Niamh Charles (Ève Perisset), Erin Cuthbert, Sophie Ingle, Guro Reiten; Lauren James, Sam Kerr e Jessie Fleming (Fran Kirby). Treinadora: Emma Hayes.

Escalação do provável Real Madrid: Misa Rodríguez; Lucía Rodríguez (Kenti Robles), Kathellen, Rocío Gálvez (Ivana Andrés), Sophie Svava (Olga Carmona); Claudia Zornoza (Teresa Abelleira/Freja Olofsson), Sandie Toletti, Caroline Weir; Athenea del Castillo, Esther González (Nahikari García/Naomi Feller) e Olga Carmona (Naomi Feller). Treinador: Alberto Toril.

Desfalques

Chelsea

Pernille Harder se recupera de cirurgia.

Real Madrid

Esther González se recupera de lesão na coxa.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Kingsmeadow, Londres - Inglaterra