Liga dos Campeões
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoPafos
Luis Felipe Gonçalves

Chelsea x Pafos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes vão à campo nesta quarta-feira (21), em Londres, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26

Nesta quarta-feira (21), Chelsea e Pafos se enfrentam em confronto inédito, às 17h (horário de Brasília), pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Chelsea e Pafos ao vivo?

A partida entre Chelsea e Pafos será transmitida pela HBO Max, no streaming.

Chelsea x Pafos: informações da partida

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Stamford Bridge

Contexto do jogo

O recém-nomeado técnico do Chelsea, Liam Rosenior, comandará a equipe pela quarta vez — e, curiosamente, em uma quarta competição diferente — no duelo contra o Pafos, do Chipre. Seu antecessor, Enzo Maresca, esteve à frente dos seis primeiros jogos da fase de grupos e deixou os Blues com 10 pontos, ainda com caminho a percorrer. Todas as derrotas da equipe na competição aconteceram fora de casa, enquanto, em Stamford Bridge, o time londrino superou Barcelona, Ajax e Benfica. No fim de semana, já sob o comando de Rosenior, o Chelsea venceu o West Ham pela Premier League, alcançando apenas sua segunda vitória nos últimos oito jogos em todas as competições.

Estreante em torneios continentais, o Pafos tem feito uma campanha digna, com destaque para a vitória marcante sobre o Villarreal, em novembro. Ainda assim, derrotas pesadas diante de Bayern de Munique e Juventus escancararam a distância que separa o clube cipriota da elite do futebol europeu.

Desfalques

Tosin Adarabioyo deve desfalcar o Chelsea por algumas semanas após sofrer uma lesão no tendão na partida contra o West Ham. Romeo Lavia e Levi Colwill seguem entregues ao departamento médico, enquanto Malo Gusto, Estêvão e Jamie Gittens aparecem como possíveis novidades, com chances de retornar à equipe.

Pelo lado do Pafos, o reencontro com o Chelsea pode não acontecer para o ex-zagueiro dos Blues, David Luiz, que se lesionou no fim de semana e é dúvida para o confronto. David Goldar e João Correia também têm presença incerta.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Pafos

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestPAF
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
29
W. Fofana
23
T. Chalobah
24
R. James
7
P. Neto
25
M. Caicedo
17
A. Santos
10
C. Palmer
49
A. Garnacho
20
J. Pedro
93
N. Michael
23
D. Luckassen
25
B. Langa
2
K. Pileas
7
B. Felipe
11
Jaja
88
Pepe
30
V. Dragomir
17
M. Orsic
26
I. Sunjic
9
M. Bassouamina

4-2-3-1

PAFAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Celades

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma atual

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

PAF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificações

Links úteis

