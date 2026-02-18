Chelsea x Burnley: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Neste sábado (21), Chelsea e Burnley se enfrentam, às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece em Stamford Bridge, Londres, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Em meio à briga acirrada por uma vaga no G4 da Premier League, o Chelsea encara o confronto como decisivo para se manter vivo na disputa direta com o Manchester United pelas primeiras posições. Do outro lado, o Burnley entra pressionado, precisando pontuar fora de casa para manter qualquer esperança de reação na luta contra o rebaixamento.

Notícias e prováveis escalações

O Chelsea ocupa atualmente a 5ª posição, com 44 pontos, e vive um momento de afirmação sob o comando de Liam Rosenior. A equipe demonstra maior organização tática nas últimas rodadas, consolidando um “onze ideal” baseado na posse qualificada e na intensidade pelos lados do campo. O bom momento ofensivo passa diretamente por João Pedro, artilheiro da equipe com 16 gols na temporada, além da capacidade criativa de Enzo Fernández, responsável por ditar o ritmo no meio-campo e conectar os setores. A consistência defensiva também evoluiu, permitindo ao time maior controle das partidas em Stamford Bridge.

Já o Burnley aparece na 19ª colocação, com 18 pontos, e enfrenta um cenário delicado sob a liderança de Scott Parker. A equipe acumula resultados negativos recentes, incluindo derrotas contundentes para West Ham e Sunderland, que ampliaram a pressão interna e externa. Apesar das tentativas de reforço na janela de janeiro, o time ainda demonstra dificuldades estruturais, especialmente na transição ofensiva e na criação de oportunidades claras.

Chelsea: Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Hato; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Burnley: Dubravka; Kyle Walker, Laurent, Estève e Worrall; Ugochukwu, Mejbri e Humphreys; Anthony, Edwards e Flemming. Técnico: Scott Parker.

Desfalques

Chelsea

Jorgensen, Bynoe-Gittens, Lavia, Essugo e Colwill, todos lesionados. Marc Cucurella é dúvida.

Burnley

Já o Burnley não terá Tuanzebe, Cullen, Amdouni, Beyer, Roberts e Tresor, todos também no DM.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

