Chelsea x Arsenal: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

No Stamford Bridge, o Chelsea recebe o Arsenal na tarde desta quarta-feira (20), às 15h45 (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League.

Os Blues estão na terceira posição do inglês, com 62 pontos marcados, enquanto os Gunners estão em sexto lugar, com 54 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Chelsea perdeu Kovacic no fim de semana, devido à lesão no tornozelo, e o jogador se juntou a Chilwell e Hudson-Odoi no departamento médico.

Desta forma, Thomas Tuchel deve escalar Kante no meio de campo, além de Lukaku no ataque.

Do outro lado, o Arsenal também tem baixas: Partey e Tierney seguem machucados, enquanto Lacazette testou positivo para covid-19.

O brasileiro Martinelli provavelmente iniciará entre os titulares.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; James, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Werner; Lukaku.

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tavares; Xhaka, Lokonga; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Martinelli.

DESFALQUES

CHELSEA:

Kovacic, Chilwell e Hudson-Odoi: lesionados.

ARSENAL:

Partey e Tierney: lesionados.

Lacazette: covid-19.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chelsea e Arsenal será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, nesta quarta-feira. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.