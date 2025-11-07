Chelsea x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Chelsea e Wolverhampton jogam neste sábado (8), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo será realizado no Stamford Bridge, em Londres, e tem transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Ocupando o sétimo lugar da classificação com 17 pontos, o Chelsea tenta construir uma sequência positiva na Premier League e se aproximar mais das primeiras posições. Logo, enfrentar o último colocado da competição jogando em seus domínios é uma boa oportunidade para os Blues seguirem rumo ao objetivo.

Afundado na lanterna com apenas dois pontos somados, o Wolverhampton vive uma situação bastante delicada no campeonato. Único time que ainda não venceu e sob o comando interino de James Collins após a demissão de Vítor Pereira, os Wolves tentam reagir o quanto antes para que as coisas não piorem ainda mais.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Wolverhampton: Johnstone; Hoever, Santiago Bueno, Mosquera, Toti Gomes, Hugo Bueno; Bellegarde, Krejcí, Munetsi; Arias, Strand Larsen. Técnico: James Collins

Desfalques

Chelsea

Pedro Neto é dúvida, enquanto Colwill, Lavia e Palmer estão no departamento médico.

Wolverhampton

Expulso contra o Fulham, Agbadou cumpre suspensão automática. Doherty e Rodrigo Gomes permanecem lesionados.

Quando é?