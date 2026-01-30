Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Chelsea buscará manter sua candidatura entre os quatro primeiros quando receberem o West Ham em um confronto de Derby de Londres.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Chelsea x West Ham, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Chelsea x West Ham

Chelsea e West Ham se enfrentam neste sábado (31), em Stamford Bridge, em Londres, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Chelsea x West Ham

Premier League - Premier League Stamford Bridge

As equipes entram em campo a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Contexto da partida

Chelsea encontrou seu futebol sob seu novo treinador, Liam Rosenior, tendo vencido quatro partidas consecutivas em todas as competições e ocupando o quinto lugar na classificação do Campeonato Ingles. Uma vitória sobre o West Ham elevaria os Blues ao quarto lugar na classificação, desde que o Manchester United perca pontos contra o Tottenham Hotspur no domingo.

Enquanto isso, o West Ham está desfrutando de uma sequência de três vitórias consecutivas, que inclui vitórias seguidas no Campeonato Inglês, mas a equipe de Nuno Espírito Santo continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição. Uma vitória em Stamford Bridge permitiria aos Hammers manter o ritmo de equipes como Nottingham Forest e Leeds United em sua tentativa de evitar o rebaixamento.

Desfalques e estatísticas

Levi Colwill, Dario Essugo, Tosin Adarabioyo e Romeo Lavia são os jogadores na lista de lesionados do Chelsea. Além disso, a suspensão por doping de Mykhaylo Mudryk continua vigente.

Por outro lado, o West Ham tem Lukasz Fabianski lesionado, mas não há preocupações com suspensões.

Chelsea está invicto em suas últimas quatro partidas do Campeonato Inglês contra o West Ham, vencendo os quatro jogos, incluindo uma vitória por 5 a 1 em agosto no Estádio de Londres.

