Chelsea solicita retorno imediato de Kenedy e jogador deixa o Flamengo

O Chelsea solicitou o retorno do atacante Kenedy, emprestado ao Flamengo. O jogador viaja ainda nesta quarta-feira (12) para Londres e vira baixa importante no time carioca.

Segundo soube a Goal, Flamengo tentou negociar a permanência do jogador, mas o Chelsea não quis papo e fez valer uma clâusula que permitia o clube solicitar a volta do atacante a qualquer momento caso o Rubro-Negro não excercesse a compra até dezembro do ano passado.

Segundo soube a GOAL, existe a possibilidade de que Kenedy seja emprestado para outra equipe e conversas nesse sentido já estão em andamento.

Aos 25 anos, Kenedy disputou 17 jogos pelo Flamengo, marcou um gol e deu uma assistência. A diretoria rubro-negra apostava que com uma boa pré-temporada, o atleta conseguiria se firmar no elenco.

A informação do pedido do Chelsea pelo retorno de Kenedy foi trazida primeiramente pelo "Coluna do Fla".