Joshua Zirkzee deu o sinal verde para a Juventus. O atacante holandês do Manchester United vê com bons olhos uma transferência para Turim, segundo o La Gazzetta dello Sport, embora o Chelsea tente atravessar o negócio.

Zirkzee já está há mais tempo no radar da Juventus, mas neste verão uma transferência realmente parece estar prestes a acontecer. Trata-se de um empréstimo com opção de compra. O atacante quer ir para a recordista de títulos da Itália, embora o Chelsea também tenha interesse.

A Juventus já se despediu de Lois Openda neste verão. Ele dará sequência à carreira na França, no Olympique Lyon. Seu substituto é Randal Kolo-Muani. O francês foi contratado em definitivo junto ao Paris-Saint Germain.

Enquanto isso, a Juventus também espera conseguir se desfazer de Jonathan David em algum momento. O atacante canadense precisa sair primeiro, antes que Zirkzee possa ser contratado em definitivo.

Isso pode muito bem se revelar complicado, pois David não quer deixar Turim. Zirkzee está disposto a esperar pela Juventus, mas não para sempre. Portanto, apesar da vontade de Zirkzee, da Juventus e do Manchester United, ainda está longe de ser certo que a transferência vá se concretizar.

Zirkzee ainda impressionou na semana passada no amistoso do Manchester United contra o BK Rosenborg. O atacante de 25 anos driblou dois jogadores e também o goleiro para, em seguida, tocar com tranquilidade para o gol.