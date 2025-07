Chelsea x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Mundial de Clubes

Equipes decidem o título neste domingo (13), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e PSG decidem o título do Mundial de Clubes 2025 neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Chelsea x PSG

Notícias e prováveis escalações

Carrasco dos times brasileiros no Mundial de Clubes, o Chelsea garantiu sua vaga na final após eliminar o Palmeiras nas quartas de final, vencendo por 2 a 1, e o Fluminense na semifinal, com uma vitória por 2 a 0. Antes disso, os Blues haviam superado o Benfica nas oitavas de final por 4 a 1 e encerraram a fase de grupos na vice-liderança do Grupo D, com um ponto a menos que o líder Flamengo. Na primeira fase, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 e o Espérance por 3 a 0, mas foi derrotado pelo Rubro-Negro por 3 a 1.

"É uma grande conquista. Foi uma temporada fantástica — entre os quatro primeiros na Premier League, título da Liga Conferência e agora na final desta competição. Estamos muito, muito felizes. Vamos jogo a jogo. Agora temos a última partida da temporada e esperamos ganhar o Mundial.", afirmou o técnico Enzo Maresca.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain desembarcou nos Estados Unidos como um dos grandes favoritos ao título. Na fase de grupos, os parisienses terminaram na liderança do Grupo B após vitórias sobre o Atlético de Madrid por 4 a 0 e o Seattle Sounders por 2 a 0, apesar da derrota para o Botafogo por 1 a 0. No mata-mata, o PSG eliminou o Inter Miami por 4 a 0, o Bayern de Munique por 2 a 0 e o Real Madrid por 4 a 0.

"Estamos vivendo uma temporada especial, um momento especial, e temos mais um passo contra um grande time como o Chelsea. Agora é hora de nos prepararmos. Queremos fazer história para o nosso clube", disse o técnico Luis Enrique.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Nkunku, Palmer, Neto; João Pedro.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Desfalques

Chelsea

Moisés Caicedo está lesionado.

PSG

Willian Pacho e Lucas Hernandez estão suspensos.

Que horas começa Chelsea x PSG

Mundial de Clubes - Fase Final MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto recente

Histórico de confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em oito confrontos, o PSG venceu três vezes, o Chelsea venceu duas, e houve três empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Champions League 2015/16, os parisienses levaram a melhor com uma vitória por 2 a 1.

