Chelsea x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Em confronto direto, Chelsea recebe o PSG para definir a liderança do Grupo A; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a primeira colocação do Grupo A, Chelsea e PSG, já classificados, duelam nesta quinta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela sexta e última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League feminina. Com treze pontos, as inglesas são as líderes, seguidas diretamente pelas francesas, com dez.. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Invicto na competição, o Chelsea chega nesta rodada derradeira podendo até perder por um gol para garantir a liderança do grupo. Por outro lado, o PSG, que vem de três vitórias consecutivas, precisa bater as inglesas por dois ou mais gols para terminar em primeiro.

Este será o quarto confronto entre as equipes, sendo todos eles pela UWCL e sempre com vencedor no final. As Blues levam vantagem com duas vitórias e quatro gols marcados. Já as francesas venceram apenas uma vez e marcaram dois tentos.

As donas da casa vêm embaladas na temporada 2022/23. Desde a derrota para o Liverpool na estreia do Campeonato Inglês, foram catorze jogos, sendo treze vitórias e um empate (este contra o Real Madrid, pela UWCL). Não é exagero dizer que a equipe comandada por Emma Hayes está mais madura e cascuda em relação aos anos anteriores, mas também não quer dizer que não há espaço para melhora.

O equilíbrio do time é algo que a treinadora busca constantemente. Comparado com as primeiras partidas, nota-se certa evolução defensiva, com a linha mais entrosada e estável. Magdalena Eriksson, Millie Bright e Kadeisha Buchanan são as constantes, ora posicionadas em linha de três, ora em linha de quatro (com a primeira fazendo o papel de lateral esquerda). O plano varia de acordo com o adversário e momento de jogo (ultimamente, a segunda opção tem sido a mais frequente).

O setor ofensivo perdeu peça importante com a lesão de Pernille Harder. Há um mês, a dinamarquesa sofreu lesão no posterior da coxa e precisou de cirurgia, logo ficará indisponível por um bom tempo. Com elenco robusto à disposição, Hayes tem revezado peças para emular o papel que a jogadora vinha desempenhando, flutuando ora na armação, ora como segunda atacante. Fran Kirby, Jessie Fleming e Jelena Čanković são as escolhidas e vêm rendendo bem. Guro Reiten, Sam Kerr e Lauren James normalmente completam o setor.

Do outro lado, o PSG também chega mentalmente forte e com confiança alta para o confronto. As parisienses vêm de onze jogos de invencibilidade, tendo vencido Lyon e Real Madrid nas duas últimas partidas. A equipe treinada por Gerrard Prêcheur não é perfeita, mas tem competido bastante para tentar compensar as vulnerabilidades.

Mesmo com elenco curto à disposição e a impossibilidade de substituir a lesionada Marie-Antoinette Katoto, o comandante conseguiu encontrar seu time titular base. Para encaixar as melhores no onze, Kadidiatou Diani, ponta de origem, tem sido sacrificada para fazer a função de centroavante. Não é sua melhor versão, mas a atacante tem sido a bola de segurança na temporada, somando doze tentos (três na Champions) e três assistências.

As francesas ainda seguem na busca pelo equilíbrio. Individualmente, as jogadoras têm qualidades importantes, mas é preciso conjuga-las em um coletivo forte. A falta de compactação tem sido problema grave nas partidas, bem como a proteção da entrada da área e o jogo aéreo defensivo. Tais fatores ainda precisam ser endereçados por Prêcheur.

Para conquistar o primeiro lugar do grupo, o PSG precisará ser eficiente, coisa que seu ataque às vezes peca, visto que desperdiça muitas oportunidades. Já o Chelsea precisará ser sólido na defesa e aproveitar os espaços que surgirão em transição para

capitalizar.

Fique de olho:

Guro Reiten é uma das melhores jogadoras do mundo na atualidade. Técnica, influente pelas pontas e excelente no passe, a norueguesa é vital na construção do jogo do Chelsea pela esquerda, responsável por vinte e oito chances criadas para finalizações e vinte passes-chave na UWCL (dados: FBref/Opta). Também vale ficar de olho em Jelena Čanković. A sérvia, dona de boa finalização, não é titular absoluta, mas encaixou muito bem no sistema ofensivo ocupando a zona de armação e pisando na área.

Pelo lado do PSG, Ashley Lawrence tem sido uma das mais consistentes na competição. A canadense tem conjugado bons números defensivos (dez desarmes e quatro interceptações), com influência no ataque (catorze chances criadas para

finalizações e oito passes chave). Também vale mencionar a supracitada Diani, jogadora mais decisiva da equipe na temporada.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

⦁ Controle de profundidade nas costas da zaga: é fragilidade importante por parte do PSG. O vão entre lateral e zagueira é constantemente explorado pelos adversários. Por parte do Chelsea, é fator que às vezes causa preocupação, principalmente quando a equipe está com sua linha de zaga posicionada muito alta em campo.

⦁ Jogo aéreo (bola rolando ou parada): ambas as equipes são fortes nesse fundamento na parte ofensiva, porém frágeis na defesa. Sarah Bouhaddi não inspira confiança em suas saídas do gol e, além disso, acontecem falhas de posicionamento no sistema parisiense. Pelo lado inglês, erros de posicionamento e passividade às vezes custam caro na bola parada defensiva.

⦁ Proteção da entrada da área e entrelinha: outra vulnerabilidade que os dois times compartilham.

⦁ Embate que pode ser decisivo: lado esquerdo do Chelsea (Magdalena Eriksson e Guro Reiten) X lado direito do PSG (Ashley Lawrence e Sandy Baltimore ou Kadidiatou Diani).

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Ann-Katrin Berger; ; Niamh Charles (Ève Perisset), Kadeisha Buchanan, Millie Bright, Magdalena Eriksson; Lauren James (Jelena Čanković), Erin Cuthbert, Sophie Ingle, Guro Reiten; Sam Kerr, Fran Kirby (Jelena Čanković ou Jessie Fleming). Treinadora: Emma Hayes.

Escalação do provável PSG: Sarah Bouhaddi; Ashley Lawrence, Amanda Ilestedt, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui; Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Kheira Hamraoui; Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani, Ramona Bachmann (Lieke Martens ou Jackie Groenen). Treinador: Gerrard Prêcheur.

Desfalques

Chelsea

Pernille Harder (muscular), Melanie Leupolz (condicionamento).

PSG

Marie-Antoinette Katoto (LCA), Paulina Dudek (LCA), Barbora Votíková (condicionamento).

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING

• Arbitragem: IULIANA DEMETRESCU (árbitra); PETRUTA IUGULESCU e MIHAELA TEPUSA (assistentes); ANA MARIA ALEXANDRA TERTELEAC (quarta árbitra).