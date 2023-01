Chelsea x Manchester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico inglês na área! Chelsea e Manchester City se enfrentam na tarde desta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Nottingham Forest por 1 a 1 na última rodada, o Chelsea aparece no meio da tabela com 25 pontos, e agora busca a recuperação justamente contra o Manchester City, que está na vice-liderança, com 36 ponto, oito a menos que o líder Arsenal.

Para o confronto, o Chelsea, sob o comando do técnico Graham Potter pode ter Mateo Kovacic no lugar de Jorginho, enquanto Christian Pulisic pode se manter no time titular. Já o Manchester City trata como dúvida a presença de Laporte em campo.

Em 172 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 71 vitórias, contra 61 do Manchester City, além de 40 empates. No último encontro, válido pela Copa da Liga 2022/23, os Citizens venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella; Kovacic, Zakaria; Sterling, Mount, Pulisic; Aubameyang.

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Foden.

Desfalques

Chelsea

N'Golo Kante, Reece James e Armando Broja, machucados, são desfalques.

Man. City

Ruben Dias, lesionado, está fora.

Quando é?