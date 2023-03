Chelsea x Lyon ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Chelsea e Lyon voltam a se enfrentar na tarde desta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina. Como venceu a ida por 1 a 0, o time inglês tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo canal do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português.

Depois da derrota para o Manchester City por 2 a 0, pela FA WSL, o Chelsea volta as atenções para a Champions feminina. Na primeira fase, ficou na liderança do Grupo A, com 16 pontos, e agora busca manter a invencibilidade no torneio. Até aqui, foram seis vitórias e um empate.

Do outro lado, o Lyon, atual campeão europeu, terminou na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos. Na fase de grupos, registrou três vitórias, dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Chelsea: Berger; Perisset, Buchanan, Bright, Carter; Leupolz, Ingle; James, Fleming, Reiten; Kerr.

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Horan, Egurrola, Marozsan; Cascarino, Dabritz, Le Sommer.

Desfalques

Chelsea

Lesionadas, Pernille Harder, Katerina Svitkova e Fran Kirby estão fora.

Lyon

Griedge Mbock, Amandine Henry e Catarina Macario também são desfalques.

Quando é?