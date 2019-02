Chelsea: "F*da-se o Sarri-ball? Nunca tinha escutado isso", diz Sarri

Após eliminação na FA Cup, o treinador falou sobre o atual momento, relacionamento com jogadores e apontou David Luiz como líder do elenco

Durante a metade final do jogo contra o Manchester United, nesta segunda-feira (18), o técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, pôde escutar todo o descontentamento vindo das arquibancadas do Stamford Bridge enquanto a sua equipe perdia por 2 a 0 para ser eliminada nas oitavas de final da FA Cup (a Copa da Inglaterra) em duelo transmitido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil.

Em determinado momento, até mesmo o nome de José Mourinho foi entoado pelos torcedores azuis – justamente contra os Red Devils, última equipe do português antes de ser demitido. O estilo de posse constante de bola que Sarri vem buscando implementar no time também foi alvo de críticas, e os raivosos torcedores combinaram gritos nos quais diziam “que se f*da o Sarri-ball”, fazendo referência ao apelido do modelo de futebol do italiano.

Após a derrota, no entanto, Sarri disse que não está preocupado com o que diz a torcida... embora jamais tivesse escutado algo semelhante: “para tudo na vida tem uma primeira vez”, afirmou. “Eu estou preocupado com os resultados, não com os torcedores. Eu posso entender a situação e os nossos torcedores, porque os resultados não foram tão bons. Estamos fora da FA Cup, então eu posso entender os nossos torcedores”.

Confira outros tópicos abordados por Sarri

Análise da partida

“Acho que não tivemos sorte no resultado. No primeiro tempo nós jogamos melhor do que o adversário, e no final do primeiro tempo estava 2 a 0 para eles. Então, no segundo tempo, foi muito difícil de jogar porque o time deles é muito físico e defendem com as linhas muito baixas. Então nós jogamos um futebol confuso no segundo tempo, mas no primeiro nós jogamos bem”.

“O que nós precisamos, claro, é mais agressividade, mais determinação da situação dentro da nossa área e na área adversária. Porque a diferença foi ali. Jogamos 78 bolas no gol adversário e o United jogou apenas 16 em nossa área e ficou 2 a 0. A diferença foi essa”.

É possível o Chelsea reencontrar a tranquilidade?

“Na realidade é bem fácil. Se conseguirmos ganhar três ou quatro jogos seguidos, será bem fácil. É difícil ganhar cinco jogos seguidos”.

Jogadores estão comprando o estilo “Sarri-ball”?

“No momento, não completamente. Porque, especialmente em uma situação como essa, no segundo tempo, nós precisávamos mover a bola com mais rapidez. Ter mais rapidez mental, de ação. Precisávamos de mais movimentos sem a bola, menos ações individuais porque quando você tem espaços, é claro que pode buscar uma ação individual, mas quando a situação é como no segundo tempo, é preciso rodar a bola mais rápido e se movimentar mais, senão você não faz gols”.

Precisa de mais tempo?

“Não é o meu problema. O meu problema é começar (o planejamento) o jogo de amanhã cedo e trabalhar com os meus jogadores, buscar evoluir em alguns dias e encontrar mais determinação, mais agressão, porque sofremos o segundo gol sem determinação ou agressão”.

Os jogadores ainda o apoiam?

“Acho que sim. É claro que eu não tenho certeza, mas acho que sim. Acho que a situação com os jogadores é realmente muito boa por causa da relação, mas a nossa relação não é tão importante. Jogar é importante, é importante conseguir bons resultados, mas a minha relação com os jogadores hoje é boa”.

Quais são os líderes do time? Eles assumem a responsabilidade?

“Acho que David (Luiz) é um líder. Todos nós precisamos melhorar, porque eu não consigo tirar dos meus jogadores um nível muito alto de agressão e determinação. O mesmo vale para os outros líderes do vestiário, acredito”.

Está preocupado?

“Não. Eu estava bem preocupado quando estava na segunda divisão italiana, agora não”.