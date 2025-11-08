Chelsea x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Após ver a disputa pelo título ruir em questão de dias, o Chelsea tenta reencontrar o caminho das vitórias neste sábado (13), em casa, diante do Everton, pelo Campeonato Inglês 2025/26.

O Chelsea parecia um candidato sólido na corrida pelo título depois de arrancar um empate contra o Arsenal recentemente. Mesmo com um jogador a menos, os Blues fizeram o que a maioria não conseguiu diante dos Gunners — marcar um gol. No entanto, desde então, perderam dois dos três jogos seguintes e agora somam quatro partidas seguidas sem vencer em todas as competições. Fora de casa, foram derrotados pelo Leeds United, em um jogo no qual as mudanças de Enzo Maresca não surtiram efeito. No fim de semana passado, ficaram no 0 a 0 com o Bournemouth. A Atalanta, por fim, completou uma semana devastadora ao vencer por 3 a 1 na Itália. A sequência apertada de jogos não dá descanso aos Blues. Um novo tropeço diante do Everton fará com que os Toffees ultrapassem o time de Maresca, e para isso eles chegam em excelente fase.

O time de David Moyes vem embalado após a vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest. Thierno Barry marcou seu primeiro gol pelo clube, enquanto Kiernan Dewsbury-Hall teve atuação de destaque. O meio-campista está motivado para manter o nível e assombrar seu ex-time poucos meses após deixá-lo. O Everton venceu quatro dos últimos cinco jogos na Premier League, incluindo triunfos marcantes como visitante contra Manchester United e Bournemouth. Com Jack Grealish e companhia, os Toffees agora apresentam um futebol agradável de assistir, e a torcida volta a sonhar com vagas em competições europeias. Depois de duas visitas ruins a Stamford Bridge nas últimas temporadas, uma vitória pode levar o time ao G4 e causar um impacto enorme na liga.

Onde assistir a Chelsea x Everton

No Brasil, o duelo entre Chelsea e Everton será transmitido com exclusividade pelo Grupo Disney. Na TV fechada, a ESPN se encarrega pela transmissão. No streaming, o Disney+, serviço alinhado à emissora, também apresenta a partida.

Embates para ficar de olho

Cole Palmer x Idrissa Gueye: Palmer voltou como titular contra o Bournemouth após meses de ausência. Naturalmente, ainda está buscando ritmo e não atuou em sua melhor forma. Maresca optou por poupá-lo contra a Atalanta, acelerando sua recuperação de forma gradual. Mesmo assim, Palmer mantém um padrão alto e quer voltar rapidamente a contribuir com gols e assistências. Pela frente, terá Gueye, que retorna após cumprir suspensão de três jogos. O senegalês já retomou a paz com o companheiro Michael Keane após o episódio do cartão vermelho e busca reencontrar a boa forma.

Enzo Fernandez x Keirnan Dewsbury-Hall: Dewsbury-Hall seguiu Maresca do Leicester para o Chelsea com a expectativa de brigar por posição com Palmer ou atuar como opção no elenco. Mas seu ano em Londres foi decepcionante. Mesmo com títulos como Conference League e Mundial de Clubes, quase não teve chances: apenas duas titularidades na liga. O Everton apostou nele e lhe deu uma vaga no time, e a resposta tem sido imediata. Ele participou diretamente de gols em quatro dos últimos cinco jogos e tem sido crucial nas vitórias, organizando o meio ao lado de Jack Grealish. Fernández, alternando entre funções defensivas e ofensivas, será responsável por conter o antigo companheiro.

Joao Pedro x James Tarkowski: João Pedro voltou a marcar após uma fase difícil. Ele vinha atuando como falso nove para abrir espaço a Liam Delap, mas com Delap lesionado, reassume o posto de referência. Tarkowski gosta do duelo físico e terá que lidar com as arrancadas e infiltrações do brasileiro.

Palpite para Chelsea x Everton

O Everton é uma das grandes surpresas da temporada. Saiu da briga contra o rebaixamento para disputar vaga em competição europeia, mostrando organização e força ofensiva. Os Toffees não vencem em Stamford Bridge há mais de 20 anos e querem aproveitar o momento ruim dos Blues. O Chelsea, porém, não pode desperdiçar mais pontos na corrida pelo título. Um novo tropeço pode fazê-los mirar apenas a disputa por vagas europeias.

Palpite: Chelsea 1 x 1 Everton

Horário de Chelsea x Everton

Premier League - Premier League Stamford Bridge

A bola rola às 12h (horário de Brasília) deste sábado, 13 de dezembro, no Stamford Bridge, em Londres.

Últimas notícias e prováveis escalações

Chelsea

Moisés Caicedo cumpre o último jogo da suspensão de três partidas após o cartão vermelho contra o Arsenal. Com isso, Reece James deve atuar por dentro ao lado de Enzo Fernández. Pedro Neto e Alejandro Garnacho devem ocupar as pontas, enquanto Palmer, que não jogou contra a Atalanta, deve voltar ao time. Houve uma atualização positiva sobre Liam Delap: a lesão não é tão grave quanto se imaginava. O clube também monitora Wesley Fofana, que sofreu uma lesão ocular no meio da semana.

Prováveis escalações: Robert Sánchez; Malo Gusto, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Everton

O retorno de Gueye será um impulso e tanto para Moyes. Isso permitirá que Dewsbury-Hall jogue mais à frente em sua posição natural de número 10. Barry sofreu uma lesão no ombro contra o Forest, e o treinador espera que ele esteja disponível contra o Chelsea. Jake O'Brien recuperou sua posição como lateral direito, enquanto James Garner faz parceria com Gueye no meio. Iliman Ndiaye jogará sua última partida pelo clube este ano antes de partir para a Copa Africana de Nações.

Prováveis escalações: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitali Mykolenko; James Garner e Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

Momento das equipes

Histórico de confrontos

O último encontro

Na última vez em que se enfrentaram, o Everton visitou Stamford Bridge na 34ª rodada da Premier League 2024/25 já livre do risco de rebaixamento e com a certeza de terminar no meio da tabela. O Chelsea, por outro lado, precisava vencer para confirmar vaga na Champions League. Nicolás Jackson completou passe de Enzo Fernández para abrir o placar no primeiro tempo. Os visitantes pouco ameaçaram, e os Blues venceram com tranquilidade. O jogo terminou em 1 a 0 para os mandantes.

Classificação no Campeonato Inglês

