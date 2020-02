Chelsea empata com Leicester, e torcida não perdoa Caballero; veja reações

Goleiro falhou no gol dos Foxes durante o empate por 2 a 2 na Premier League

e City ficaram apenas no empate por 2 a 2 na manhã deste sábado (1), pela 25ª rodada da Premier League, e o goleiro Caballero acabou se tornando o principal assunto nas redes sociais.

Após empatar o duelo em 1 a 1, os Foxes reagiram com a falha do goleiro dos Blues. No entanto, se Caballero não teve culpa no primeiro gol sofrido, falhou de forma bizarra na virada do Leicester. Depois de sair de forma precipitada do gol atrás da bola em jogada sem perigo, Chilwell aproveitou cruzamento e a volta desesperada do goleiro mal posicionado para virar o placar.

Agora, o Chelsea entra em campo no próximo sábado (8) contra o fora de casa pela Premier League. O Leicester pega o , também fora de casa.

Confira as principais reações dos torcedores

O @ChelseaFC ter um goleiro como o #Caballero é algo que não entendo. Na real, o Caballero ainda ser titular de algum time é incompreensível. 🏆 #PremierLeagueNaESPN — Ângelo Coffy 🌳🔥 (@angelobonsai) February 1, 2020

Quem reclama do Kepa no gol do Chelsea só pode se esquecer que o reserva é o Caballero #PremierLeagueNaESPN — Boyle Bloqueado (@full__boyle2) February 1, 2020

Como o Caballero é um goleiro fraco meu Deus. E eu nem torço pro Chelsea

_#PremierLeagueNaESPN — Caíque Ribeiro (32-15) (@CRSousa5) February 1, 2020

o kepa vendo o caballero tomando o segundo gol do leicester #LEICHE #PremierLeagueNaESPN pic.twitter.com/euQpIu2QtO — léo (@retratareis) February 1, 2020

Me explica melhor o que o Caballero estava pensando que estava fazendo., (risos) gol do Leicester 2x1 e que virada. #PremierLeagueNaESPN — 🅰️lexandre Jerônimo 🅱👻 (@alecarvalho77) February 1, 2020

agora me respondam: o que merda o Caballero foi fazer atrás da bola quase saindo da área, goleiro horrível. #VoltaKepa — Nação Blue (@nacaoblue_) February 1, 2020

O Kepa olhando pro Lampard depois de ser barrado pra entrada do Caballero #PremierLeagueNaESPN pic.twitter.com/UAxjtd9WRi — Jhonny (@Jhonnycomjh) February 1, 2020

Kepa, com todas as falhas e tals é mais goleiro que o Caballero. Lampard sabe disso. burrice bancar o Kepa — Nação Blue (@nacaoblue_) February 1, 2020

Lampard justifica escolha por Caballero antes da bola rolar

Horas antes da bola rolar para o clássico entre Chelsea e Leicester City, Frank Lampard justificou a sua escolha por Caballero no lugar de Kepa, exaltando a sua confiança pelo jogador.

"Com os goleiros, é uma decisão que você não toma de ânimo leve e precisa analisar o que isso significa", disse o treinador, ao site oficial do Chelsea antes do apito inicial.

"Eles são muito próximos e trabalham duro juntos todos os dias, mas é o que eu senti que faria para este jogo e confio em Willy, ele treina brilhantemente e é um ótimo profissional. Confio nos dois, mas é uma decisão para hoje", completou.