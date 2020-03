Chelsea e United terão dinheiro para tirar Sancho do Dortmund após pandemia?

Clubes ingleses contam com dinheiro da televisão para tentar fazer uma oferta ao Borussia pelo jogador de 20 anos

Não será fácil tirar Jadon Sancho do . O Aurinegro estava receoso em perder o jogador ao final desta temporada mas os impactos do coronavírus no futebol europeu pode fazer com que o inglês de 20 anos fique no clube alemão.

Segundo o jornal Bild, o Borussia aceitaria a saída do atacante caso algum clube pague 130 milhões de euros (R$ 719 milhões). Caso contrário, ele seguiria no clube. O contrato do inglês com o Aurinegro vai até o final de junho de 2022.

Sancho está na mira de e , que surgiam, antes da paralisação do futebol, como favoritos para contratar o jogador. Porém, os dois clubes ingleses teriam o mesmo problema para tentar chegar ao valor pedido pelo clube alemão: o lado financeiro.

Como aponta o Bild, tanto os Blues quanto os Red Devils precisam do dinheiro da televisão, que por sua vez só ira liberar a quantia previamente acertava quando - e se - a Premier League retornar. Os times precisam deste dinheiro para poder fazer uma proposta boa ao Borussia.

Desde 9 de março, o campeonato inglês está paralisado por conta do coronavírus que afeta o mundo todo.

A temporada de Sancho com a camisa amarela e preta é muito boa. Na , ele atuou em 23 dos 25 jogos do Borussia até aqui e marcou 14 gols, sendo o artilheiro da equipe na competição. Além disso, o inglês já deu 15 assistências. Contando todos os campeonatos, são 17 gols e 19 assistências em 35 partidas.