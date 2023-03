Chelsea x Borussia Dortmund ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Valendo vaga nas quartas de final da UCL, equipes entram em campo nesta terça-feira (7); veja como acompanhar na TV e na internet

O Chelsea recebe o Borussia Dortmund na tarde desta terça-feira (7), no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe alemã tem a vantagem do empate para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Depois da vitória sobre o Leeds por 1 a 0 na última rodada da Premier League, o Chelsea volta as atenções para a Liga dos Campeões buscando reverter o placar para seguir no torneio. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 na Alemanha, os Blues precisam vencer por dois ou mais gols para avançar às quartas de final.

Do outro lado, o Borussia Dortmund busca manter a invencibilidade em 2023. Até agora, foram 10 vitórias consecutivas. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo G, com nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota, enquanto o Chelsea ficou na liderança do Grupo E, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Prováveis escalações

Chelsea: Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Felix.

Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro ; Ozcan, Can, Bellingham; Brandt, Haller, Reus.

Desfalques

Borussia Dortmund

Julian Ryerson cumprirá suspensão, enquanto Marius Wolf segue lesionado.

Chelsea

Armando Broja, Mendy, Azpilicueta e Thiago Silva seguem fora.

Quando é?