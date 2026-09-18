Chelsea dá sequência ao início irregular sob Xabi Alonso; Henderson é vaiado em massa

O Chelsea não fez um bom negócio na Premier League na noite de sexta-feira. A equipe de Xabi Alonso foi derrotada por 3 a 0 pelo Brentford, fora de casa, e segue estacionada nos 7 pontos após 5 partidas. Com a vitória, o Brentford ocupa uma honrosa terceira colocação.
No Chelsea, Jorrel Hato não teve lugar no time titular. Ele deu lugar a Pep Chavarria, contratado junto ao Rayo Vallecano, que deixou boa impressão.
Jordan Henderson e Valentin Barco, por outro lado, começaram a partida como titulares, e isso foi bem perceptível. Os dois jogadores foram bastante vaiados desde o primeiro minuto no Gtech Community Stadium.
Henderson porque se transferiu de forma repentina para o Chelsea neste verão, sem custos de transferência, e Barco porque, na última Copa do Mundo, após a semifinal entre Inglaterra e Argentina (1 a 2), ergueu uma faixa com uma mensagem sobre as Ilhas Malvinas.
No primeiro tempo e durante boa parte da segunda etapa, praticamente nada aconteceu. Com sessenta minutos no relógio, as duas equipes tinham um expected goal inferior a 0,4.
Depois de pouco mais de uma hora de jogo, o Brentford enfim abriu o placar. Um escanteio foi cobrado no segundo pau, onde Jannik Schuster escorou de cabeça, e Jaidon Anthony completou com facilidade para o gol.
Quando o Chelsea passou a se lançar ao ataque em seguida, apareceu muito espaço para o Brentford ser perigoso nos contra-ataques. Mikkel Damsgaard avançou com Kevin Schade e Igor Thiago contra dois defensores, mas a chance não foi bem aproveitada.
Pouco depois, o Brentford ainda assim ampliou o placar. Schade ficou cara a cara com o goleiro do Chelsea, Emiliano Martínez, mas chutou em cima do argentino. No rebote, para a sorte de Schade, Thiago mandou para dentro.
Na reta final, ficou ainda pior para os Blues. Um cruzamento rasteiro de Schade teve o desvio no caminho e foi empurrado para as redes no segundo pau por Fabio Carvalho. Placar final: 3 a 0.