Chelsea x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Neste sábado (17), Chelsea e Brentford se enfrentam, às 12h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Chelsea vem buscando se equilibrar no campeonato, sob o novo comando de Liam Rosenior, mas acumulou derrotas recentes por falhas pontuais.

Já o Brentford, em alta, apresentou evolução nas últimas partidas e alcançou a quinta colocação no Campeonato Inglês.

Notícias e prováveis escalações

O Chelsea chega para o confronto pressionado após uma sequência irregular de resultados. A equipe perdeu para o Arsenal por 3 a 2 no meio da semana, além de tropeçar diante do Fulham e empatar com Manchester City e Bournemouth. Nas últimas cinco partidas, a única vitória veio na goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, desempenho que reforça a dificuldade dos Blues em manter regularidade contra adversários de maior nível na Premier League.

Em situação oposta, o Brentford vive um momento mais consistente. O time vem de triunfos importantes sobre Sunderland, Everton e Bournemouth, mostrando força ofensiva e capacidade de decidir jogos com autoridade. Em todas essas vitórias, construiu placares com ao menos dois gols de vantagem, evidenciando um poder de fogo superior ao apresentado recentemente pelo Chelsea.

Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Reece James; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Estevão; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Nathan Collins, Kristoffer Ajer e Michael Kayode; Vitaly Janelt e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Mathias Jensen e Dango Ouattara; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews

Desfalques

Chelsea

Cole Palmer e Romeo Lavia, que seguem no departamento médico, além da dúvida por Malo Gusto, que saiu com dores na última partida.

Brentford

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 12h00 (de Brasília)

12h00 (de Brasília) Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Links úteis