Chelsea x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Chelsea e Bournemouth entram em campo nesta terça-feira (30), em Stamford Bridge, pressionados por motivos diferentes, mas com a mesma urgência: fechar 2025 com um resultado positivo na Premier League. De um lado, os Blues tentam estancar a oscilação recente e evitar que a temporada ganhe um tom frustrante antes da virada do ano. Do outro, os Cherries buscam interromper uma sequência longa sem vitórias que fez o time despencar na tabela após um início empolgante.

O Chelsea chega ao duelo depois de mais uma noite indigesta em casa. A derrota por 2 a 1 para o Aston Villa escancarou um problema recorrente: a equipe até constrói vantagem, controla o jogo em determinados momentos, mas não consegue sustentar o resultado. O time abriu o placar com João Pedro, mas sofreu a virada no segundo tempo e viu sua série invicta em Stamford Bridge chegar ao fim. O tropeço empurrou os Blues para a quinta colocação e aumentou a preocupação com a consistência do trabalho de Enzo Maresca, já que a equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas da liga. O cenário incomoda ainda mais porque o Chelsea costuma fechar o ano forte diante de sua torcida, histórico que agora vira uma responsabilidade adicional. Apesar das dificuldades defensivas e da quantidade de pontos desperdiçados após sair na frente, o time mantém um ataque produtivo e jogos movimentados, o que alimenta a expectativa de uma resposta imediata.

Já o Bournemouth vive um momento claramente mais delicado. Depois de surpreender no início da temporada e chegar a ocupar a segunda posição em outubro, o time de Andoni Iraola perdeu fôlego de forma abrupta. São nove partidas sem vencer na Premier League desde o triunfo sobre o Nottingham Forest, e a goleada sofrida para o Brentford na última rodada aprofundou a sensação de alerta. Fora de casa, o desempenho defensivo é especialmente preocupante: o Bournemouth tem a pior defesa visitante do campeonato, sofrendo muitos gols longe de seus domínios. Ainda assim, o contexto da tabela mantém o time em uma zona relativamente segura, mais próximo do bloco intermediário do que da parte de baixo. O desafio, porém, é claro: para surpreender em Stamford Bridge, será preciso estancar as falhas atrás e encontrar mais equilíbrio em um confronto que historicamente tem sido desfavorável.

O Chelsea segue com o departamento médico cheio, especialmente no meio-campo e na defesa. Levi Colwill continua em recuperação de uma grave lesão no joelho, enquanto Romeo Lavia e Dário Essugo seguem fora por problemas musculares. A principal dúvida está na lateral esquerda: Marc Cucurella deixou o último jogo com dores na posterior da coxa e ainda será reavaliado. Caso não tenha condições, Malo Gusto deve ser mantido no setor. Jorrel Hato também não é certeza após ficar fora da última lista. No miolo da zaga, Wesley Fofana pressiona por vaga e pode aparecer entre os titulares. Com Maresca de volta à beira do campo após cumprir suspensão, a tendência é de manutenção da base ofensiva, apostando novamente na boa fase de João Pedro e na criatividade de Cole Palmer.

Provável escalação: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro.

No Bournemouth, Andoni Iraola precisa lidar com ausências importantes que limitam suas opções. Tyler Adams segue fora por lesão no ligamento do joelho e ainda deve desfalcar o time por algumas semanas. Ben Gannon-Doak também continua no departamento médico, assim como os defensores Veljko Milosavljevic e Matai Akinmboni. Alex Scott virou ponto de atenção após ser substituído no fim da última partida, mas há expectativa de que possa atuar. No ataque, a atuação dos reservas na rodada passada abriu espaço para mudanças: David Brooks, Justin Kluivert e Evanilson ganham força para começar jogando. Mesmo com os problemas, o Bournemouth tenta reorganizar o time para ser mais competitivo defensivamente e evitar que a má fase se prolongueneste final de ano.

Provável escalação: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

