Chelsea x Bournemouth ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

A Premier League está de volta! Chelsea e Bournemouth se enfrentam na tarde desta terça-feira (27), às 14h30 (de Braília), em Stamford Bridge, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há cinco rodadas no Inglês, o Chelsea volta a campo pressionado após a paralisação para a Copa do Mundo do Qatar. Os Blues aparecem na oitava posição, com 21 pontos, 16 a menos que o líder Arsenal.

Do outro lado, o Bournemouth, na 14ª posição, com 16 pontos, vira a chave para a Premier League após a eliminação da Copa da Liga Inglesa (perdeu para o Newcastle por 1 a 0). Para o confronto, o técnico do Cherries espera que Lerma se recupere de uma dor no joelho.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 11 vitórias, contra cinco do Bournemouth, além de um empate. No último encontro, válido pela Premier League 2019/20, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Gallagher, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling.

Escalação do provável Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing, Solanke.

Desfalques

Chelsea

Armando Broja, Wesley Fofana, N'Golo Kante, Ben Chilwell e Ruben Loftus-Cheek, lesionados, estão fora, assim como Hakim Ziyech e Mateo Kovacic, que defenderam o Marrocos e a Croácia, respectivamente, no Mundial.

Bournemouth

Ben Pearson, Joe Rothwell e Ryan Fredericks, doentes, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de dezembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge – Londres, ING

• Arbitragem: SIMON HOOPER (árbitro), ADRIAN HOLMES e MARK SCHOLES (assistentes), THOMAS BRAMALL (quarto árbitro) e DAVID COOTE (AVAR)