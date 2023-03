Chelsea x Aston Villa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada neste sábado (1), em Stamford Bridge; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Aston Villa se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem perder há três rodadas (duas vitórias e um empate), o Chelsea busca manter a invencibilidade no Campeonato Inglês. No momento, ocupa o meio da tabela, com 38 pontos, assim como o rival, que vem de quatro jogos sem perder (três vitórias e um empate).

Em 160 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea registra 66 vitórias, contra 58 do Aston Villa, além de 36 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Blues venceram por 2 a 0. O último triunfo do Aston Villa ocorreu em 2020/21, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Fernandez, Kovacic, Chilwell; Mudryk, Havertz, Félix. Técnico: Graham Potter.

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Luiz; Bailey, Buendia, Ramsey; Watkins. Técnico: .

Desfalques

Chelsea

Armando Broja, Thiago Silva, Edouard Mendy, Azpilicueta, Reece James, Mason Mount, Aubameyang, Sterling e Fofana estão fora do confronto.

Aston Villa

Lesionados, Matty Cash, Jed Steer e Philippe Coutinho são desfalques.

