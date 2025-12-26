Chelsea x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

A história chama o Aston Villa, que busca uma impressionante 11ª vitória seguida em todas as competições na visita ao Chelsea, pela Premier League.

O Chelsea esteve perto de mais uma derrota ao sair perdendo por 2 a 0 no duelo fora de casa contra o Newcastle. Mas o capitão Reece James chamou a responsabilidade, marcou um golaço de falta, e João Pedro também deixou o dele para garantir o empate. Depois da partida, o técnico Enzo Maresca foi direto ao dizer que os Blues ainda não são candidatos ao título nesta temporada. Mesmo assim, o treinador gosta de jogos grandes e promete dificultar a vida do Villa.

Do outro lado, o Aston Villa vive um momento especial. Morgan Rogers brilhou ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United. Com isso, os Villans alcançaram algo inédito na era da Premier League: 10 vitórias consecutivas. Agora, podem igualar uma marca histórica de 11 triunfos seguidos, registrada há 111 anos.

A sequência recente é impressionante: 33 pontos conquistados em 36 possíveis. O time de Unai Emery chegou ao terceiro lugar e pode até terminar a rodada na liderança, dependendo dos resultados. Se vencer os próximos dois desafios pesados, contra Chelsea e Arsenal, o Villa passa a ser tratado, de vez, como candidato ao título.

Veja abaixo onde assistir Chelsea x Aston Villa ao vivo e confira todas as informações sobre a transmissão da partida de hoje.

Onde assistir a Chelsea x Aston Villa

O duelo entre Chelsea e Aston Villa será transmitido com exclusividade pelo Disney+, serviço de streaming alinhado à ESPN. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado (27).

Horário de Chelsea x Aston Villa

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Notícias e prováveis escalações

Chelsea

Maresca confirmou que Liam Delap e Estêvão voltaram aos treinos e podem ser opções para o jogo deste sábado. A ótima fase de Reece James, jogando ao lado de Moisés Caicedo, faz com que o capitão siga como titular no meio-campo.

Na defesa, Malo Gusto deve atuar na lateral direita, enquanto Enzo Fernández começa no banco. Wesley Fofana segue formando a dupla de zaga com Trevoh Chalobah.

No ataque, João Pedro será a referência, com Alejandro Garnacho e Pedro Neto completando o trio ofensivo.

Provável escalação: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro

Aston Villa

Unai Emery deve seguir o velho ditado de não mexer em time que está ganhando. O técnico não tem novas baixas, mas o zagueiro Pau Torres ainda precisa de mais uma ou duas semanas para se recuperar.

Na lateral esquerda, Ian Maatsen assumiu a titularidade, deixando Lucas Digne como opção no banco. Com Evann Guessand fora por causa da Copa Africana de Nações, John McGinn vem sendo utilizado na lateral direita.

No ataque, Donyell Malen é quem mais pressiona por uma vaga entre os titulares, especialmente porque Ollie Watkins tem alternado bons e maus momentos nas últimas partidas.

Provável escalação: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

