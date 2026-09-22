Jürgen Klopp vestiu novamente seu agasalho esportivo nesta terça-feira, mais de dois anos após o fim de sua passagem pelo comando do Liverpool, no fim de junho de 2024. Depois de ocupar o cargo de diretor de futebol da Red Bull por um ano e meio, o ex-treinador de Mainz, Dortmund e Liverpool comandou seu primeiro treino à frente da seleção alemã.

Este primeiro treino foi uma preparação para a estreia na Liga das Nações da Europa, na próxima quinta-feira, contra a Holanda, comandada por Xavi Hernández.

O jornal espanhol "As", ao comentar sobre o primeiro treino do técnico alemão, afirmou: "Vimos o mesmo Klopp de sempre: cheio de energia, amistoso e com um largo sorriso no rosto durante todo o treino. Klopp está de volta".

E acrescentou que a chegada de Klopp anuncia uma nova era para a seleção alemã, que conta também com rostos novos nas duas listas escolhidas para a data Fifa. Sob seu comando estarão jogadores que não atuavam regularmente como titulares, como Philipp Treu, Bambasi Konté, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Berns e Younes Bentaleb.

A mensagem de Klopp foi clara: "Representem a Alemanha com orgulho, deem o seu máximo quando as coisas não saírem como desejam e entreguem tudo o que têm", como explicou Younes Bentaleb.

O impacto de Klopp começou a se mostrar claramente entre os jogadores. Treu diz: "Você sente como se estivesse pronto para sacrificar tudo por ele. Ele é uma pessoa incrível".

Rosenfelder elogiou seu grande carisma, dizendo: "Você tem muito respeito por ele, mas ele é extremamente gentil e amistoso, e sabe como lidar com você".

Younes Bentaleb resumiu o impacto de Klopp dizendo: "Se ele te liga, você tem que atender ao chamado. Ele é um dos melhores treinadores do mundo".

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