Chegou a hora de Gerrard sorrir: Manchester City ameaçado de perder 9 títulos

O Manchester City pode perder 9 títulos importantes conquistados entre 2009 e 2018, caso os trâmites do seu caso perante a Premier League terminem com a retirada dos troféus como parte das punições finais, após o clube ser condenado em 114 das 115 acusações financeiras, segundo informou o jornal "The Athletic".

As acusações dizem respeito a supostas irregularidades ao longo de 9 temporadas, entre elas a apresentação de informações financeiras imprecisas, as regras de salários de jogadores e treinadores e os regulamentos financeiros da competição.

O Manchester City nega as acusações e deve recorrer da decisão, enquanto ainda não foi definida a natureza das punições que podem ser aplicadas contra ele.

Caso a punição inclua a retirada dos títulos, a lista de troféus afetados abrange 3 edições da Premier League, nos anos de 2012, 2014 e 2018, a Copa da Inglaterra de 2011, 3 títulos da Copa da Liga, nos anos de 2014, 2016 e 2018, além das duas Supercopas da Inglaterra em 2012 e 2018.

No campeonato, o Manchester United seria o principal beneficiado pela recontagem do título de 2012, depois de ter terminado a temporada em segundo lugar por saldo de gols em relação ao City, enquanto a edição de 2018 também poderia ser transferida para o United, após a equipe de José Mourinho ter ficado com o vice-campeonato atrás do time de Pep Guardiola.

Mourinho havia abordado essa possibilidade de forma irônica durante sua fala antes do confronto do United com o Fenerbahçe em outubro de 2024, quando mencionou a possibilidade de o City ser punido com a perda de pontos, o que poderia lhe render o título do campeonato e a premiação a ele associada, cujo valor se acredita ser de cerca de 4 milhões de libras esterlinas.

Já o título de 2014 poderia ser transferido para o Liverpool, que terminou em segundo lugar atrás da equipe de Manuel Pellegrini, o que faria Steven Gerrard conquistar retroativamente o título do campeonato que não conseguiu levantar durante sua carreira no clube.

Na Copa da Inglaterra, a edição de 2011 poderia ir para o Stoke City, que perdeu a final para o Manchester City por um gol a zero, enquanto os três títulos da Copa da Liga poderiam ser transferidos para Sunderland, Liverpool e Arsenal, após os três clubes perderem para o City nas finais de 2014, 2016 e 2018, respectivamente.

As duas Supercopas da Inglaterra de 2012 e 2018, que o Manchester City venceu contra o Chelsea, também poderiam ser afetadas, o que abre a porta para a atribuição dos dois títulos ao clube londrino caso se decida pela retirada dos dois troféus.

A punição final permanece sem anúncio até o momento, diante da circulação de vários cenários, entre eles a perda de pontos, o rebaixamento e a retirada dos títulos.

O caso remonta a um vazamento de documentos financeiros em 2018, antes de a Premier League apresentar 115 acusações contra o Manchester City em fevereiro de 2023 e encaminhar o processo a uma comissão independente para análise.