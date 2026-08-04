A atacante brasileira Kerolin Nicoli chegou na madrugada de terça-feira ao aeroporto de Barcelona, vinda de São Paulo, para concluir os trâmites de sua transferência oficial para o Barcelona de futebol feminino, após semanas de negociações complexas com seu antigo clube, o Manchester City, da Inglaterra.

De acordo com o que noticiou o jornal catalão Mundo Deportivo, que testemunhou diretamente a chegada da jogadora, Nicoli, de 26 anos, aterrissou pouco antes das dez horas da manhã em solo catalão, após uma viagem que durou cerca de 10 horas a partir do Brasil.

Kerolin encerrou um longo período de espera que passou em seu país nos últimos dias, no qual aguardava as notícias definitivas para a conclusão de sua transferência, que envolveu negociações prolongadas de idas e vindas com o Manchester City, atrasadas por causa de um documento que o clube inglês precisava enviar, o que acabou estendendo todo o processo.

A atacante brasileira deverá passar nas próximas horas por exames médicos completos, antes de assinar oficialmente seu novo contrato com o clube catalão, em um passo que representa um novo capítulo em sua carreira profissional.

Kerolin apareceu em evidente estado de entusiasmo e alegria por essa nova aventura, demonstrando sua lealdade antecipada ao Barcelona e à sua torcida de maneira marcante, por meio do novo penteado que escolheu especialmente para a ocasião.

A jogadora trançou e modelou o cabelo no formato de um coração lateral que combina as cores azul e grená, os dois famosos tons do Barcelona, em uma clara referência simbólica ao seu vínculo emocional com o clube catalão antes mesmo de dar seus primeiros passos oficiais com ele.

Espera-se que Kerolin Nicoli represente uma adição de qualidade ao ataque do Barcelona feminino, diante de sua ampla experiência em nível internacional e de sua trajetória de destaque com o Manchester City e com a seleção brasileira.