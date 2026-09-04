O clube inglês Liverpool anunciou nesta sexta-feira a contratação do jovem zagueiro francês Djylian N'Guessan, vindo do Saint-Étienne. O jogador se juntará oficialmente ao elenco da equipe em janeiro próximo, dentro do plano do clube de reforçar seu plantel com talentos em ascensão.

O Liverpool explicou, por meio de seu site oficial, que N'Guessan, de 18 anos, completará um período por empréstimo no Stade Brest, um dos clubes da primeira divisão francesa, antes de iniciar sua experiência com o clube inglês.

N'Guessan passou pelas categorias de base do Saint-Étienne, antes de ganhar a oportunidade de atuar pela equipe principal em janeiro de 2025, e desde então disputou 13 partidas, nas quais marcou um gol.

No cenário internacional, o zagueiro francês defendeu a seleção sub-20 de seu país na Copa do Mundo Sub-20 disputada no Chile no ano passado, e contribuiu para que a seleção francesa terminasse na quarta colocação do torneio.

N'Guessan também chamou a atenção durante o Campeonato Europeu Sub-17 no verão passado, ao marcar quatro gols, o que lhe rendeu um lugar na seleção ideal do torneio, um indicativo da posição que ocupa entre os mais destacados talentos franceses em ascensão.

A contratação de N'Guessan pelo Liverpool acontece no âmbito da tendência do clube de investir em elementos jovens, dando a ele a oportunidade de continuar seu desenvolvimento no Campeonato Francês antes de se transferir para o ambiente do futebol inglês.