Chega de brincadeiras... O Mal mostra sua outra face antes do confronto com a Arábia Saudita

Sob o lema “Acabou a hora de brincadeiras”, Lamine Yamal — que costuma ser um dos jogadores mais ativos e divertidos durante os treinos de passe em círculo e nos primeiros minutos da sessão — apareceu com uma expressão séria durante o treino da seleção espanhola nesta terça-feira, antes do confronto contra a Arábia Saudita.

De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, o astro do Barcelona parecia concentrado e totalmente imerso na tarefa que lhe foi confiada, o que reflete o estado de espírito de uma equipe ansiosa por superar o inesperado empate sem gols com Cabo Verde em sua estreia na Copa do Mundo o mais rápido possível.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita na noite do próximo domingo, na segunda rodada do Grupo H, sabendo que a Arábia Saudita empatou com o Uruguai na primeira rodada (1 a 1).

Yamal jogou cerca de 20 minutos contra Cabo Verde após se recuperar de uma lesão, mas admitiu, a portas fechadas, que precisa continuar recuperando o ritmo para voltar ao seu melhor nível.

O jornal destacou que o clima entre os jogadores é positivo, embora menos animado do que o habitual, e que os jogadores trocaram algumas piadas e sorrisos durante os treinos.

Por outro lado, o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, escalou 25 dos 26 jogadores da seleção principal; Mikel Merino foi o único ausente, realizando exercícios de recuperação na academia separadamente do grupo.

Já os demais jogadores treinaram normalmente em uma sessão menos intensa do que nos dias anteriores, com o objetivo de recuperar seu melhor nível o mais rápido possível.



