Brasileirão
team-logoChapecoense
team-logoSantos
Mounique Vilela

Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quarta-feira (28), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro partidas no Brasileirão, com uma derrota e três empates, o Santos volta suas atenções para a estreia na competição, buscando superar a campanha do último ano, quando lutou para não ser rebaixado. Ainda sem Neymar, que segue se recuperando de lesão, o Peixe terá Gabigol como principal destaque no time titular.

A Chapecoense, por sua vez, chega embalada após goleada sobre o Joinville por 6 a 0 no Campeonato Catarinense. De volta à Série A, a equipe catarinense estreia no Brasileirão com foco na permanência na elite do futebol brasileiro.

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Marcos Vinícius, Rafael Carvalheira, Camilo, Italo e Walter Clar; Marcinho e Jean Carlos.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Vinicius Lira; João Schmidt, Willian Arão e Barreal; Rollheiser, Thaciano e Gabriel Barbosa.

Brasileirão
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Santos crest
Santos
SAN

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Santos

Neymar, Tiquinho Soares e Thaciano seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Condá - Chapecó, SC 

Retrospecto recente

CHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 16 confrontos oficiais entre Santos e Chapecoense, o Peixe leva vantagem no retrospecto histórico, com 10 vitórias, contra quatro triunfos da equipe catarinense, além de dois empates. No último duelo entre os clubes, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, a Chapecoense venceu por 3 a 2.

CHA

Outros

SAN

1

0

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

