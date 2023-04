Chapecoense x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram neste domingo (23), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Londrina na tarde deste domingo (23), na Arena Condá, em Chapecó, às 15h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota, a Chapecoense conta com a força de sua casa para se recuperar diante do seu torcedor. A Chape possui baixas para o duelo devido a lesões.

Do outro lado, o Londrina iniciou a caminhada na Série B com vitória e quer o segundo triunfo consecutivo. O time de Edinho, entretanto, também possui jogadores no departamento médico.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Pablo Oliveira; Danrlei, Bruno Nazário, Murilo Freitas; Alisson Farias. Técnico: Argel Fuchs.

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Da Silva, Patrick e Salomão; João Paulo, Jatobá e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Vinicius Barata. Técnico: Edinho.

Desfalques

Chapecoense

Maurício, Maxwell, Ronei e Tiepo estão todos lesionados.

Londrina

Júnior Dutra, Saulo, Clayton e Garraty estão no departamento médico.

Quando é?