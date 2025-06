Chapecoense x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (29), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Goiás se enfrentam neste domingo (29), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN e do Nosso Futebol na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Ocupando a parte intermediária da tabela, com 19 pontos conquistados, a Chapecoense volta a campo após ser derrotada pelo Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada. Em 13 jogos disputados, a Chape acumula seis vitórias, um empate e seis derrotas na Série B. Aproveitamento de 48%.

Por outro lado, o Goiás briga para se manter na liderança. Com 26 pontos, o Esmeraldino está pressioando com duas derrotas consecutivas. Para o confronto fora de casa, o técnico Vagner Mancini terá o retorno do zagueiro Messias, recuperado de lesão.

"Não existe terra arrasada, são duas derrotas. A gente sofre nelas, mas elas têm um prazo de validade, que é um dia após a derrota. Temos que entrar aqui focados em trabalhar firme e forte e reencontrar o caminho das vitórias e continuar trilhando o caminho do acesso e do título também. A gente não trabalha para perder jogos, mas infelizmente aconteceu e temos que manter o trabalho forte para voltar a vencer", afirmou o jogador.

Chapecoense: Léo Vieira (Rafael Santos); Victor Caetano, Eduardo Doma (Bruno Leonardo) e João Paulo; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Neto Pessoa (Perotti) e Marcinho.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Baldória (Gonzalo Freitas), Titi e Lucas Lovat; Marcão Silva, Juninho (Vitinho) e Benítez; Welliton, Anselmo Ramon e Pedrinho (Arthur Caike).

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Lucas Ribeiro segue no departamento médico.

Que horas começa Chapecoense x Goiás

