Chapecoense x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Criciúma se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela da Série B, com apenas seis pontos somados, a Chapecoense volta a campo em busca de recuperação. Até o momento, a equipe catarinense venceu o Paysandu por 2 a 0 e o Athletic por 1 a 0. No entanto, foi derrotada pelo CRB e pelo Vila Nova, ambos por 1 a 0, e também perdeu para o Coritiba por 2 a 1.

Com cinco pontos conquistados, o Criciúma busca embalar na Série B após um início de campanha irregular. A equipe estreou com derrotas para o Operário-PR e Athletico-PR, ambas por 2 a 1, mas se recuperou ao golear o Athletic por 4 a 0. Na sequência, empatou por 1 a 1 com o Novorizontino e com o Remo.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Mário Sérgio.

Criciúma: Kauã Moroso; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Guilherme Lobo e Juninho; João Carlos, Neto Pessoa e Diego Gonçalves.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Morelli cumprirá suspensão.

Quando é?