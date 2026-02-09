Goal.com
Brasileirão
team-logoChapecoense
team-logoCoritiba
Mounique Vilela

Chapecoense x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Criciúma no Campeonato Catarinense, a Chapecoense volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Invicto no torneio, a Chape ocupa a terceira posição, com quatro pontos. Além de vencer o Santos por 4 a 2, empatou com o Vasco por 1 a 1.

Por outro lado, o Coritiba aparece em 11º lugar, com três pontos. Após ser derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 na estreia, o Coxa buscou a recuperação ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1. Para o confronto fora de casa, o técnico Fernando Seabra terá o retorno de Josué, que cumpriu suspensão na última rodada.

Chapecoense: Léo Vieira; Caetano, Doma, Leonardo; Everton, Camilo, Carvalheira, Clar; Garcez, Giovanni Augusto (Jean Carlos) e Italo.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebas Gómez (Josué), Ronier; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Desfalques

Chapecoense

Robert Santos, Bruno Matias e Rafael Thyere estão no departamento médico.

Coritiba

Rodrigo Rodrigues está lesionado.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena Condá - Chapecó, SP 

Retrospecto recente

CHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

CHA

Outros

COR

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

