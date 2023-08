Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (27), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Chapecoense e Avaí se enfrentam na tarde deste domingo (27), a partir das 15h45 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com duas vitórias consecutivas, a Chapecoense busca manter o momento positivo para se afastar do risco de rebaixamento. No momento, soma 25 pontos, um a menos que o Avaí, que vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados.

Para o confronto em casa, o técnico da Chapecoense, Claudinei Oliveira não poderá contar com Bruno Nazário, lesionado. Gabriel Xavier é o mais cotado pode aparecer no meio-campo.

Em 67 jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma 30 vitórias, contra 25 do Avaí, além de 12 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, a Chape obteve uma vitória expressiva ao vencer por 4 a 1.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Cazonatti, Pavani e Gabriel Xavier; Alisson Farias, Marcinho e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira.

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Jonathan Costa, Alan Costa e Natanael; Wellington, Rafael Gava e Giovanni; Natanael, Felipinho e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Chapecoense

Bruno Nazário, lesionado, está fora, assim como Maurício e Pablo Oliveira.

Avaí

Cortez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

