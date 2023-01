Châteauroux x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da França

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela terceira rodada da Copa da França; veja como acompanhar na TV

Châteauroux e PSG se enfrentam na tarde desta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da França. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Buscando se recuperar da derrota para o Lens por 3 a 1 no primeiro jogo de 2023, o PSG terá o retorno de Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina no Qatar, enquanto o Châteauroux, da terceira divisão francesa, vem de derrota para o Sportif Sedan Ardennes por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnaruma, Mukelele, Serio Ramos, Marquinhos e Bitshiabu; Verratti; Fabian Ruiz, Neymar e Vitinha; Messi e Mbappé.

Escalação do provável Châteauroux: Paul Delecroix; Peter Ouaneh, Nama Fofana, Romain Sans, Adama Mbengue; Jonathan Mexique, Malcolm Viltard, Sofiane Daham, Ferris N'Goma; Gilles Sunu e Nolan Roux.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe e Nuno Mendes permanecem afastados devido a lesão, além de Marco Verratti, suspenso.

Châteauroux

Ferris N'Goma e Alioune Ndour, suspensos, estão fora.

Quando é?