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Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Cesc Fàbregas: o Barcelona é um time assustador e faz os adversários parecerem ruins

Como x Leipzig
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Barcelona x Feyenoord
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Cesc Fábregas
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O ex-astro da Espanha demonstrou seu fascínio pelo time catalão

Comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, o Como começou com força a sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, ao conquistar uma grande vitória sobre o visitante alemão RB Leipzig pelo placar de 4 a 1, na última quinta-feira, na primeira aparição do clube italiano na competição continental.

As declarações de Fàbregas não se limitaram a elogiar os seus jogadores, mas se estenderam também aos aplausos ao desempenho do seu antigo clube, o Barcelona, após a vitória avassaladora sobre o holandês Feyenoord por 5 a 1, dentro das disputas da primeira rodada da Liga dos Campeões.

Fàbregas afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão "Mundo Deportivo": "Ontem assisti à partida do Barcelona e digo a você que o Feyenoord é um time muito bom, mas o Barcelona faz você parecer ruim, porque eles encontram todas as soluções em todos os momentos".

E o ex-internacional espanhol continuou: "Você pode marcá-los homem a homem, como eles (o Feyenoord) tentaram com Rodri ou Pedri, mas eles encontram soluções por todos os lados. Seja quem for que jogue, eles têm um nível muito alto. É assustador, é assustador o nível que estão atravessando atualmente".

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E sobre o desempenho do seu time, Fàbregas disse: "De forma geral foi uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, em que jogamos em um nível muito alto. No segundo tempo começamos muito bem, mas depois disso enfrentamos alguns problemas para controlar as coisas pelos lados".

E sobre a variedade tática do Como, ele explicou: "No futebol atual, você tem que estar preparado para tudo. Para ser um time completo você precisa dominar muitas coisas, há pequenas partidas dentro das partidas, e é preciso saber como resolver certas situações, especialmente nesses níveis".

E sobre a escola de treinadores espanhola, declarou: "Penso que a presença de tantos treinadores espanhóis na elite não é coincidência. No aspecto futebolístico somos os melhores, porque os jovens provaram isso na Copa do Mundo. Além disso, o nível dos treinadores espanhóis é muito alto, e eles estão provando isso. Não vou citar nomes porque vocês os conhecem todos".

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